Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі

«Росіяни, що втекли на Захід, переймаються абсурдними і смішними справами»

Росіяни, які виїхали до Європи, «живуть у власній маленькій Росії» та зосереджені радше на комфорті, ніж на протидії путінському режиму чи підтримці України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла російська фотографка та активістка Вікторія Івлєва.

Івлєва наголосила, що росіяни, які втекли на Захід, робили це не через протест проти війни, а через страх втратити комфорт. Івлєва назвала абсурдними їхні спроби створити в Європі політичні об’єднання чи делегації. «Ті росіяни виїхали не тому, що були проти війни з Україною, а тому, що боялися втратити зону комфорту. Але, як виявилося, в Західній Європі їм не дуже добре: лікують їх там погано, треба довго стояти в черзі до лікаря, тепер ось банківські рахунки блокують, мультивізу не дають... То повертайтеся назад, до Росії!», – додала активістка.

За її словами, багато емігрантів обговорюють заблоковані банківські рахунки, черги до лікарів чи складнощі з отриманням віз, але при цьому ігнорують українські реалії: «Ви що, серйозно? Ви порівнюєте мультивізу з людським життям?! Давайте я вам краще розповім, що відчуваєш, коли шахед летить за вікном. Ви з цим порівнюєте закриття вашого смердючого рахунку?! У вас вистачає совісті на це?».

«Я живу в Україні і як громадянка Російської Федерації обмежена в багатьох правах, зокрема, не можу відкрити рахунок у банку, не можу здійснити ніяких нотаріальних дій, проте мені й на думку не спадає скаржитися», – зазначила активістка.

«Майбутнє Росії заховане тут, в Україні. Вони, певно що, й не шукають, де та «голка», бо переймаються своїм: плекають в Європі якусь свою маленьку Росію, яку вивезли з собою у валізах, не розуміючи, що її немає, вона загинула, а та, що постане, буде чимось цілковито інакшим і несподіваним», – заявила Івлєва.

Івлєва також підкреслила, що не вірить у поняття «хороших росіян»: «Немає хороших росіян, всі росіяни погані, в тому числі я. Тому що ми допустили війну», – сказала вона, додавши, що давно оголошена «іноагентом».

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» Вікторія Івлєва розповіла про про сучасну Росію: інфантильність суспільства, слабкість опозиції, що втекла на Захід, отруєння країни фашизмом, досконале зло Путіна та роль культури. Вона також поділилася кумедними спогадами про давнє знайомство з міністром оборони РФ Шойгу.