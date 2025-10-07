Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Це дозволяє Росії воювати далі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Контроль санкцій – ключ до зупинки російської армії
фото: gur.gov.ua

Відсутність контролю над санкціями дозволяє Росії воювати

Список країн, чиї деталі знаходять у російській зброї, справді вражає. Володимир Зеленський навів перелік: фактично всі держави Великої сімки (G7) та більшість країн ЄС. Тобто виходить, що країни-партнери України своїми технологіями опосередковано підтримують російські обстріли України.

Якщо появу китайських деталей у російських дронах ще можна пояснити, то наявність оптики, двигунів і мікроелектроніки з країн наших союзників – це очевидний показник відсутності ефективного контролю за дотриманням санкцій. А якщо попередні санкції фактично не контролюються, то який сенс у нових пакетах?

Відсутність належного контролю – одна з головних причин, чому Росія й досі здатна вести війну. Насамперед йдеться про технологічний експорт: обладнання подвійного призначення, верстати, матеріали, інструменти, які використовує російська військова промисловість. Переліки цих товарів відкриті, відомі й не раз публікувалися.

Що можна зробити вже зараз, щоб російська зброя втратила доступ до західних технологій:

• 1 •

Створити орган контролю за дотриманням санкцій. У США це робить Міністерство фінансів. А в ЄС цим не займається ніхто. Під час Холодної війни діяв Координаційний комітет з експортного контролю (CoCom), який формував і регулярно оновлював списки стратегічних товарів, встановлював обмеження та контролював експорт. Частину контролю можна покласти на банки, страхові компанії та інші фінансові установи у межах фінансового моніторингу. Новий європейський орган координував би ці заходи, що суттєво підвищило б ефективність санкцій.

• 2 •

Визначити країни, які допомагають обходити технологічні санкції, і запровадити обмеження проти них. Зробити це не так складно: достатньо порівняти обсяги технологічного експорту до цих країн до 2022 року і зараз. Якщо є аномальне зростання, варто перевірити, чи відповідає воно обсягам виробництва готової продукції. У разі невідповідності – запроваджувати контроль і квотування експорту.

• 3 •

Контролювати експорт кожної одиниці продукції, яку виявляють у російських ракетах і дронах. ЄС давно має інструменти відстеження – наприклад, через QR-коди чи інше маркування. Так контролюють обіг медикаментів – від фабрики до пацієнта. Аналогічний контроль могли б запровадити й для постачання французької оптики, чеських двигунів чи швейцарських контролерів.

• 4 •

Перевіряти всіх «нових» покупців. Якщо новостворена фірма у Середній Азії замовляє велику партію чипів, які використовують у російській зброї, це потребує пояснень. Їхня відсутність може стати підставою для блокування постачань або запровадження санкцій.
Додатково варто було б розробити систему штрафів для всіх, хто бере участь в обході санкцій, запровадити вторинні санкції й арештовувати постачання, що порушують правила ЄС. У такому разі потік західних складників до Росії суттєво зменшиться. І зовсім не факт, що навіть Китай зможе їх повноцінно замінити.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Китай війна Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський оголосив про запуск програми експорту української зброї
Зеленський назвав об’єми зброї українського виробництва на фронті
Вчора, 13:32
Ярослав став жертвою російського обстрілу
У Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля
30 вересня, 23:22
Росія може спробувати паралізувати енергетичні та комунікаційні системи Заходу у певних випадкаї
Росія готує диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації – FT
26 вересня, 22:23
Машиніст і його помічник унаслідок аварії потрапили до лікарні
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
26 вересня, 09:53
Дрони атакували завод у Білоріченському районі Краснодарського краю
Росія підтвердила атаку на хімзавод в Краснодарському краї
25 вересня, 10:33
Російський командир віддав наказ на знищення цивільного населення
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
24 вересня, 15:24
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
19 вересня, 05:06
Трамп розповів, що Зеленський та Путін «так сильно ненавидять один одного, що не можуть дихати»
Трамп пояснив, що заважає провести переговори між Зеленським та Путіним
15 вересня, 04:24
Кіноян у складі «Грузинського легіону» захищав Україну від російських окупантів
Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ
9 вересня, 10:31

Микола Княжицький

Це дозволяє Росії воювати далі
Це дозволяє Росії воювати далі
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Чому Путін боїться завершення війни
Чому Путін боїться завершення війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua