Це дозволяє Росії воювати далі

Відсутність контролю над санкціями дозволяє Росії воювати

Список країн, чиї деталі знаходять у російській зброї, справді вражає. Володимир Зеленський навів перелік: фактично всі держави Великої сімки (G7) та більшість країн ЄС. Тобто виходить, що країни-партнери України своїми технологіями опосередковано підтримують російські обстріли України.

Якщо появу китайських деталей у російських дронах ще можна пояснити, то наявність оптики, двигунів і мікроелектроніки з країн наших союзників – це очевидний показник відсутності ефективного контролю за дотриманням санкцій. А якщо попередні санкції фактично не контролюються, то який сенс у нових пакетах?

Відсутність належного контролю – одна з головних причин, чому Росія й досі здатна вести війну. Насамперед йдеться про технологічний експорт: обладнання подвійного призначення, верстати, матеріали, інструменти, які використовує російська військова промисловість. Переліки цих товарів відкриті, відомі й не раз публікувалися.

Що можна зробити вже зараз, щоб російська зброя втратила доступ до західних технологій:

• 1 •

Створити орган контролю за дотриманням санкцій. У США це робить Міністерство фінансів. А в ЄС цим не займається ніхто. Під час Холодної війни діяв Координаційний комітет з експортного контролю (CoCom), який формував і регулярно оновлював списки стратегічних товарів, встановлював обмеження та контролював експорт. Частину контролю можна покласти на банки, страхові компанії та інші фінансові установи у межах фінансового моніторингу. Новий європейський орган координував би ці заходи, що суттєво підвищило б ефективність санкцій.

• 2 •

Визначити країни, які допомагають обходити технологічні санкції, і запровадити обмеження проти них. Зробити це не так складно: достатньо порівняти обсяги технологічного експорту до цих країн до 2022 року і зараз. Якщо є аномальне зростання, варто перевірити, чи відповідає воно обсягам виробництва готової продукції. У разі невідповідності – запроваджувати контроль і квотування експорту.

• 3 •

Контролювати експорт кожної одиниці продукції, яку виявляють у російських ракетах і дронах. ЄС давно має інструменти відстеження – наприклад, через QR-коди чи інше маркування. Так контролюють обіг медикаментів – від фабрики до пацієнта. Аналогічний контроль могли б запровадити й для постачання французької оптики, чеських двигунів чи швейцарських контролерів.

• 4 •

Перевіряти всіх «нових» покупців. Якщо новостворена фірма у Середній Азії замовляє велику партію чипів, які використовують у російській зброї, це потребує пояснень. Їхня відсутність може стати підставою для блокування постачань або запровадження санкцій.

Додатково варто було б розробити систему штрафів для всіх, хто бере участь в обході санкцій, запровадити вторинні санкції й арештовувати постачання, що порушують правила ЄС. У такому разі потік західних складників до Росії суттєво зменшиться. І зовсім не факт, що навіть Китай зможе їх повноцінно замінити.