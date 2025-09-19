Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю

У 2025 році для України вже відкрито ринок Китаю для експорту гороху та водних продуктів дикого вилову

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює над розширенням переліку української продукції, дозволеної для експорту до Китаю. Про це повідомив перший заступник голови відомства Олег Осіян, пише «Главком».

Осіян зазначив, що Держпродспоживслужба продовжує відкривати нові можливості для українських виробників, що сприятиме розвитку аграрного сектору та економічному зростанню країни.

У межах цієї роботи готуються п’ять нових протоколів, які дозволять розширити експорт української продукції до Китаю:

пшеничне борошно;

корми для домашніх тварин;

м’ясо птиці;

яловичина (розширена номенклатура);

кукурудза (оновлені вимоги).

У Держпродспоживслужбі також нагадали, що у 2025 році для України вже відкрито ринок Китаю для експорту гороху та водних продуктів дикого вилову.

До слова, китайські експортери почали ажіотажно шукати нові можливості для виходу на світові ринки в умовах продовження торгової війни зі США.

Головну роль у цьому відіграють торгові ярмарки, де виробники можуть продемонструвати свою продукцію та знайти нові канали збуту, щоб компенсувати вплив тарифів. З кількох торгових ярмарків дві основні – Кантонський ярмарок та Китайська міжнародна виставка споживчих товарів (CICPE) – слугують ключовими платформами для бізнесу.