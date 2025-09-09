Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ

Росіяни обвинувачують Георгія Кінояна в участі в бойових діях проти РФ

Вірменські прикордонники затримали громадянина Грузії Георгія Кінояна. Він перебував у розшуку Російської Федерації за звинуваченням в участі в бойових діях проти Росії у складі «Грузинського легіону». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказу».

Зазначається, що затримання сталося ще 3 вересня, коли Кіноян перетнув грузинсько-вірменський кордон. «Вірменські прикордонники зупинили його й затримали на місці, тому що, як вони сказали, у комп'ютері висвітилося повідомлення, що Георгій перебуває в розшуку на запит Росії, і була потреба щодо його затримання», – сказав брат.

У РФ Георгія Кінояна обвинувачують в участі в бойових діях проти РФ на території України. У жовтні 2024 року так званий суд у тимчасово окупованому Росією Донецьку заочно зачитав йому «вирок» – сім років позбавлення волі. 5 вересня 2025 року суд у Вірменії призначив йому 40-денне екстрадиційне ув'язнення.

«Протягом 40 днів Росія має надіслати інформацію до Вірменії й вимагати екстрадиції. У будь-який момент може надійти запит на екстрадицію, у Вірменії буде судове засідання, і сама екстрадиція може відбутися дуже швидко», – сказав адвокат бійця.

МВС Грузії повідомило, що Георгій Кіноян не перебував у розшуку каналами Інтерполу, росіяни його розшукували через систему, до якої мають доступ країни Співдружності незалежних держав (СНД), тому грузинські прикордонники не знали про це й не могли попередити Кінояна.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії визнав Грузинський національний легіон «терористичною організацією» та заборонив його діяльність на території країни.

До слова, премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що «Грузинський легіон» підпорядковується українській розвідці.