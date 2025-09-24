Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)

У районі н. п. Шандриголове окупанти розстріляли сім’ю цивільних

Під Краматорськом російські військові захопили неповнолітню дівчину, аби прикриватися нею як живим щитом під час просування своїх підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

У районі н. п. Шандриголове окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Росіяни використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

«З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «убивать всех без разбора». Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них. Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська на краматорському напрямку прагнуть утворити так звані «кліщі» навколо Костянтинівсько-Слов’янської агломерації. Загарбники намагаються перерізати логістичні маршрути ЗСУ, щоб ускладнити оборону Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська.

До слова, ситуація в Куп’янську залишається надзвичайно напруженою: російські війська безперервно обстрілюють місто та намагаються прорватися за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.