У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
Машиніст і його помічник унаслідок аварії потрапили до лікарні
скріншот з відео російського МНС

У районі станції Рижиково на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і автомобіль

У Смоленській області на залізничному переїзді вантажний автомобіль зіткнувся з локомотивом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У результаті аварії з рейок зійшли 18 вагонів, в яких перевозили паливно-мастильні матеріали. За даними ЗМІ, машиніст намагався уникнути аварії, однак зіткнення не вдалося зупинити. Постраждали машиніст і його помічник, їх доставили до лікарні з травмами середньої тяжкості.

За даними російського Міністерства надзвичайних справ, пожежники гасять шість вагонів з горючими матеріалами. До ліквідації залучено понад 40 фахівців і 10 одиниць техніки. Рух поїздів в регіоні тимчасово призупинено.

Нагадаємо, у деяких регіонах Росії автозаправні станції (АЗС) почали обмежувати обсяги продажу бензину або повністю перейшли на дизельне паливо. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на учасників ринку. Також у Росії також масово закриваються АЗС через дефіцит бензину. 

Криза з пальним загострилася на тлі регулярних українських ударів по НПЗ та інших нафтових об'єктах. Низка регіонів вже запровадили обмеження на продаж бензину, біржова ціна якого досягла рекордного максимуму. Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

росія аварія потяг бензин

