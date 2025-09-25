Росія підтвердила атаку на хімзавод в Краснодарському краї

Унаслідок удару БпЛА спалахнула пожежа

Безпілотники атакували хімічний завод «ЄвроХім-Білоріченські міндобрива» у Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.

За словами влади, фрагменти дрона впали поблизу одного з великих підприємств у Білоріченському районі, спричинивши пожежу. Повідомляється, що близько 140 працівників підприємства було евакуйовано. Постраждалих немає.

Як зазначається, пожежу, площею близько 50 кв. м, було ліквідовано. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.

«ЄвроХім-Білоріченські міндобрива» – один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії. Він спеціалізується на виробництві фосфорних і складно водорозчинних мінеральних добрив, азотних сполук, сірчаної та фосфорної кислоти, а також складних добрив типу амофос і рідких комплексних добрив. Виробничий майданчик розташований у Білоріченському районі Краснодарського краю, займає площу 544 га і включає близько 10 цехів.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії пролунало щонайменше шість вибухів.

Як повідомлялося, два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників.

До слова, російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників.