Зеленський назвав об’єми зброї українського виробництва на фронті

Зеленський: потенціал оборонної промисловості зріс у десятки разів

Президент України Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами Президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський підкреслив, що потенціал у виробництві дронів та ракет у 2026 році складе $35 млрд.

«Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване», – заявив Зеленський.

Для забезпечення необхідного фінансування цього зростання, Зеленський оголосив про запуск програми експорту української зброї, яка перебуває у профіциті.

«Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту», – наголосив він.

Президент доручив уряду, Офісу Президента та Секретарю РНБО України розробити ключові елементи такої експортної системи під загальною робочою назвою «Зброя». Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході, які мають бути запущені до кінця поточного року.

Нагадаємо, для ударів по Російській Федерації Сили оборони застосовували лише українську далекобійну зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Не знаю, побачимо», – каже він.

За словами глави держави, Україна запускає по Росії 100-150 дронів на день, але ще рік тому у ЗСУ не було здібностей відповідати на російські атаки.