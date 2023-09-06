Вишеградська група – це минуле, чи також і майбутнє?

Без України на країни Центральної Європи завжди віятиме крижаний подих з Росії

Вишеградська група народилася з великої історичної спадщини, драматичного минулого, великої мрії і визначення чіткої мети як способу реалізації цієї мрії.

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Спадщина – це традиції середніх і новітніх віків, коли країни Центрально-Східної Європи були інтегральною частиною європейського цивілізаційного простору. А навіть більше – у певний момент стрижнем розвитку всього континенту.

Це був час розвитку та апогею Pax Christiana, в який «молодша Європа» – як її називають історики – зробила свій значний внесок. Згадати хоча б обґрунтування ідеї, що «невірних» (поганинів) не можна навертати на християнство силою.

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Україна, звана тоді Руссю – була частиною цього світу, відчайдушно захищаючись перед Pax Mongolica, який сьогодні так вихваляє папа Франциск. Князь Данило званий Галицьким коронувався в Дорогичині над Бугом вінцем від папи Інокентія зі сподіванням на допомогу в протистоянні з нащадками Чингісхана.

Драматичне минуле – це ХХ століття: дві світові війни, комунізм і нацизм. Поневолення, придушення Угорського повстання, Празької весни й польської Солідарності. В Україні – це відчайдушний спротив совєтизації та русифікації з апогеєм під час погрому у січні 1972 року.

Мрію висловив Мілан Кундера словами про «викрадений Захід», тобто «трагедію Центральної Європи». Він протиставив схід європейського заходу «слов’янському світові» Росії, що тоді називався СРСР. І закликав, щоб до націй, які живуть між Німеччиною і Росією, не ставитись як до об’єктів історії, культури й політики. Бо вони мають право бути частиною Заходу, отже Європи.

У його заклику не було місця для України та інших народів тодішнього Радянського Союзу. На початку 80-их років минулого століття йому здавалося, що українців уже поглинула, як тоді було визначено, «єдина спільність людей – радянський народ», з домінантою російського.

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Життя скоро спростувало цей помилковий погляд, хоч «русскій мір» відчайдушно намагається знищити українську незалежність і нашу націю. Так само як йому мріється відродження імперії із заволодінням колишніми колоніями в Центральній Європі.

Країни Вишеградської четвірки повернулися до Європи, стали членами Європейського Союзу та НАТО. Російська агресія проти України продемонструвала, що на цей раз ваші народи не запізнилися на поїзд, в якому рухається Історія. І що Захід проявив прозірливість, своєчасно прийнявши вас до свого ґрона.

У НАТО ви почуваєтеся безпечними, коли російський ведмідь оскалив зуби й кинувся у черговий напад. Разом з тим варто постійно пам’ятати, що якби не героїчний спротив України, посилений вашою допомогою і підтримкою інших демократичних держав світу, Росія вже готувалася б до атаки й на ваші країни. Може, за винятком тих, хто збирався ділитися з Путнім українською територією.

Висновок з цього очевидний: без України на країни Центральної Європи завжди віятиме крижаний подих з Росії. Ваші народи можуть почуватися щасливими не лише завдяки членству в Північноатлантичному альянсі, а й українському опору.

Завдяки економічним реформам і допомозі ЄС, поляки, словаки, чехи й угорці стали багатшими, а ваші економіки інтегровані зі світовими ринками. Напевно хочеться більшого, але приклад України показує, що трансформація – хай болісна і проведена не без проблем – була правильним рішенням. А по суті єдиним.

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Отже, «покоління трансформації» загалом виконало своє завдання, Центральна Європа знову стала частина західного світу. Водночас передчасно говорити, що всі процеси вже перейшли в минуле. У Польщі «покоління перетворень» тримається міцно, а його представники – Ярослав Качинський і Дональд Туск – визначають курс державної політики і спроможності реалізації потенціалу всієї Вишеградської четвірки.

Але є і те, що вас розділяє.

Члени Четвірки належать до спільного ЄС-сівського ринку, хоч і в «різних швидкостях». Словаччина запровадила євро, три інші країни – ні. Зрештою, Угорщина і Польща заявили, що спільної валюти не будуть приймати. Про це необхідно дискутувати, особливо в контексті дебатів про Європу «різних швидкостей», які оживила перспектива членства України, Молдови й країн Західних Балкан у європейській спільноті.

Для України життєво необхідним є те, що Європа була політично єдиною і дотримувалася базових цінностей. На жаль, Вишеградську четвірку розділяє не лише питання економіки й валюти. «Лінії поділу» пролягають по ставленню до ліберальної демократії й особливо верховенства права, наочний приклад чому – це ситуація в Угорщині та з Угорщиною.

Не розвиваючи цієї теми, зауважу, що Україна відчайдушно бореться з російською агресією за свою незалежність. На власному гіркому досвіді ми сповна пізнали, що таке «керована демократія», залежність судів від виконавчої влади, багатовекторність у зовнішній політиці, «національна олігархія» тощо.

І тому моя дружня порада: бажаючи добра власному народові, не варто випробовувати на собі сумнівних «переваг» практичної реалізації «керованої демократії». Бо в кінцевому результаті «докеруватися» можна до моделі російської диктатури.

І наостанок про те, чи Вишеградська група – це минуле, чи також і майбутнє?

Днями прочитав думку одного з польських публіцистів, який сказав, що група є явищем з минулого, бо занадто багато розділяє ваші держави. І, хоч президент Чехії Петер Павел організовує саміт глав держав Вишеградської четвірки, то він не може завершитися позитивним результатом.

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Думаю, що ця констатація занадто песимістична. Державам нашого регіону завжди є про що говорити між собою. З урахуванням вже названих мною проблем, виокремлю три проблеми, якими Вишеградській четвірці варто зайнятися.

Перше – це спільна позиція щодо захисту демократії в протистоянні з авторитаризмом.

Друге – це засудження російської агресії проти України, спроб руйнування міжнародного порядку Російською Федерацією і провокування напруги на кордонах НАТО з Росією та Білоруссю.

Третє – це допомога Україні в процесі інтеграції з ЄС і НАТО.

Ці три складові є життєво необхідними для майбутнього європейського дому і ширше – цивілізованої демократичної спільноти.