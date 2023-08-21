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Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії (фото)
Зустріч подружжя Зеленських із королевою Данії
фото: Офіс президента

Зеленський подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні

У Копенгагені відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у Королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – кронпринца Фредеріка та Кронпринцеси Мері. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

«Заяви й дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас», – зазначив він.

Президент висловив подяку данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Глава держави запросив Кронпринца Фредеріка й Кронпринцесу Мері підтримати інвестиційні та гуманітарні проекти, які спільно реалізують Україна й Данія.

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Нагадаємо, Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

Теги: Данія Олена Зеленська Володимир Зеленський Україна перша леді

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