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Ростислав Павленко Народний депутат України

Реклама прального порошку, кремлівське ТБ і Єдиний марафон. Що спільного?

glavcom.ua
За яким принципом працюють і нескінченні політичні шоу на російському телебаченні? Зомбування населення
фото з відкритих джерел

Завдання пропаганди – вкласти людям голову прості готові відповіді на найголовніші питання

Колись, ще у 1990-х, студентом, довелося слухати лекції відомого на той час політтехнолога. Він розповідав, що у рекламі є цікавий ефект: якість деяких рекламних роликів не потрібно покращувати. Людина звикає до монотонного бубніння про умовні пральні порошки і сприймає це як звичний фон.

Якщо спробувати покращити ролик, додавши в нього щось живе і людське, люди виходять із напівсну, прислухаються, а потім розуміють, що їх обдурили і сильно розчаровуються. Реклама починає топити товар.

За схожим принципом працюють і нескінченні політичні шоу на російському телебаченні. Монотонне бубніня. Все як завжди. Мільйони росіян слухають фон телевізора. Український наступ провалився, Європа розвалюється, у Парижі бунтують, втрат немає, все йде за графіком, геї зовсім з глузду з'їхали, болгари захопилися, експерт НАТО впевнений у швидкій перемозі росії, всі мріють про такого президента, знову всіх переграли. І головне – не намагатися додати до цього щось живе та людське. Нехай у студії все кричать. Не дай Боже, хтось заговорить спокійним голосом.

Багато людей помилково вважають, що головне завдання кремлівської пропаганди – переконати росіян у своїй правоті. Ажніяк.

Завдання пропаганди – вкласти людям голову прості готові відповіді на найголовніші питання. І для себе, і для інших. Щоби можна було відповідати не думаючи. Вийняти з голови папірець із готовою відповіддю. А потрібно ефекту пропаганда зовсім не раціональними доказами і фактами, а щоденним монотонним повторенням одного й того ж на різні лади.

За схожим принципом працює і нескінченне політичне шоу під назвою «Марафон» на українському телебаченні. Монотонне бубніня. Все як завжди. Мільйони українців слухають фон телевізора…

Доброго всім ранку! Тримаємо розум ясним і допомагаємо ЗСУ!

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: марафон пропаганда Європа інформаційна війна реклама наступ

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