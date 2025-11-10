Головна Скотч Курйоз
У мережі з’явилися фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу. Реакція Білого дому

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дональд Трамп сидів під засідання в Овальному кабінеті із заплющеними очима
фото: Aaron Rupar/Х

Фото, де Дональд Трамп сидить із заплющеними очима, опублікували його опоненти

Мережею почали ширитися фото, де президент США Дональд Трамп нібито спить під засідання в Овальному кабінеті. У Білому домі ці чутки заперечили. Зокрема про це висловився речник Білого дому Тейлор Роджерс, пише «Главком» із посиланням на BBC.

Курйозний інцидент стався 6 листопада під час у брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення. Цей виступ транслювали в прямому етері, де на поведінку глави Білого дому звернули увагу глядачі. На світлинах, що потім з’явилися в мережі видно, як президент США час від часу заплющує очі та намагається відкрити очі.

Фото Дональда Трампа опублікували його опоненти
Фото Дональда Трампа опублікували його опоненти
фото: Aaron Rupar/Х

У виданні заявили, що ці фото опублікували опоненти Дональда Трампа, аби викликати сумніви щодо ефективності його роботи. До прикладу, пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який вважається одним із опонентів чинного президента США, опублікувала допис із підписом «Сонливий Дон повернувся».

У Білому домі заперечують те, що Дональд Трамп спав під час брифінгу
У Білому домі заперечують те, що Дональд Трамп спав під час брифінгу
фото: Aaron Rupar/Х

Водночас у Білому домі заперечують те, що Дональд Трамп спав під час брифінгу. Та стверджують, що президент США навпаки постійно спілкувався з пресою та відповідав на багато запитань. «Це оголошення президента Трампа дозволить заощадити значну суму грошей і врятувати незліченну кількість американських життів, але ліберальні ЗМІ, які зазнають невдач, хочуть поширювати нісенітниці замість того, щоб висвітлювати цю подію», – прокоментував речник Білого дому в коментарі для BBC.

Проте нещодавно керівництво BBC пішло у відставку через підробку промови Дональда Трампа. Скандал розгорівся через те, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолія у 2021 році. Трамп стверджує, що керівників BBC спіймали на підробці його промови 6 січня (2021 року).

Теги: США Дональд Трамп

