Китай призупиняє додаткові тарифи на американські товари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пом’якшення тарифної політики може свідчити про намір Китаю відновити торговий діалог зі США
фото: Reuters

Пекін оголосив про призупинення дії тарифів на товари зі США після зустрічі Трампа та Сі

Китай оголосив про призупинення дії 24% тарифів на товари зі США. Пекін поставить дію додаткових мит на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення про призупинення мит було ухвалено після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня. За інформацією тарифної комісії Державної ради Китаю, тимчасове скасування додаткових митних зборів почне діяти з 10 листопада. Воно стане спробою стабілізувати торгівельні відносини між країнами.

Також Пекін повідомив про скасування частини мит на американські сільськогосподарські товари – до 15%. Цей крок особливо важливий для внутрішнього продовольчого ринку Китаю, оскільки США залишаються одним із найбільших постачальників сої, кукурудзи та м'яса.

Експерти зазначають, що пом'якшення тарифної політики може стати сигналом до поступового відновлення торгового діалогу і зниження напруженості у відносинах двох країн. Переговори між Пекіном і Вашингтоном проходять на тлі прагнення обох сторін зберегти економічний баланс і забезпечити доступ до ключових категорій товарів.

Призупинення частини тарифів розглядається як компромісне рішення, яке дасть змогу країнам повернутися до конструктивних перемовин і уникнути подальшої ескалації торгового конфлікту.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок.

Теги: США Китай тарифи

