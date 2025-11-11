Головна Світ Політика
Reuters: Венесуела готує відповідь у разі вторгнення США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Адміністрація Трампа розробила декілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро
фото: Reuters

Джерела журналістів стверджують, що Венесуела не готова до війни й не протримається проти США і двох годин

Влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що венесуельський уряд зробив ставку на дві стратегії в разі, якщо США підуть в атаку. Одної з тактик є «тривалий опір», який передбачає партизанську оборону. Венесуела планує розмістити малі військові підрозділи в більш ніж 280 точках по всій країні. Вони повинні будуть проводити диверсії та інші дії проти армії США.

Ще одна стратегія, за словами співрозмовників Reuters, передбачає використання розвідки та озброєних прихильників правлячої партії для створення заворушень на вулицях столиці Каракаса, щоб зробити Венесуелу некерованою для іноземних сил.

Неназвані джерела журналістів стверджують, що дві стратегії повинні будуть доповнити одна одну в разі нападу США. Ще одне джерело Reuters підкреслило, що країна не «підготовлена до конфлікту» попри заяви уряду про зворотне.

Нагадаємо, адміністрація президента США розробила декілька варіантів військових дій проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами кількох американських чиновників, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку Мадуро.

Крім того, йдеться про захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти США, а також введення антитерористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели. Варто зазначити, що Трамп ще не ухвалив рішення щодо операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

