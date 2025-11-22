Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Подарунок для Путіна». Реакції американських сенаторів на мирну угоду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Подарунок для Путіна». Реакції американських сенаторів на мирну угоду
колаж: glavcom.ua/фото: Reuters

Сенатор Мітч Макконнелл: «Путін увесь рік намагається зробити з президента Трампа дурня»

Сполучені Штати Америки представили Україні своє бачення закічення війни. 28-пунктний план мирного врегулювання було передано президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

«Главком» зібрав реакції американських сенаторів на мирний план Трампа.

Сенатор Марк Келлі

«Це погана угода. Ця «угода»  – подарунок для Путіна. Вона очевидно відповідає бажанням агресора і вимагає від України величезних поступок. Це не підвищує безпеку ні для України, ні для наших союзників, ні для нас самих».

Сенатор Кріс Кунс

«Сполучені Штати є безпечнішими та сильнішими, коли такі демократії, як Україна, залишаються вільними, стабільними й достатньо сильними, щоб стримувати наших противників. Угода, яку президент Трамп нав’язує Україні, змушує Україну та союзників по НАТО йти на серйозні поступки – або ж ризикувати втратити підтримку Америки».

Сенатор Роджер Вікер 

«Так званий «мирний план» має серйозні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він досягне миру. Україну не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзухваліших військових злочинців у світі – Володимиру Путіну. Розмір і структура Збройних сил України – це суверенне право її уряду й народу. І будь‑які гарантії, надані Путіну, не повинні винагороджувати його злочинну поведінку або підривати безпеку Сполучених Штатів чи союзників. Зокрема, будь‑які пропозиції про контроль над озброєннями із серійним брехуном і вбивцею, як Путін, слід розглядати з великою обережністю».

Комітет Сенату США із закордонних справ 

«Я цілком згоден із сенатором Роджером Вікером. Ця угода‑капітуляція не підходить ні для Америки, ні для Європи, ні для України. Вона написана Путіним і приносить вигоду лише йому».

Сенатор Мітч Макконнелл

«Путін увесь рік намагається зробити з президента Трампа дурня. Якщо посадовці в адміністрації більше переймаються тим, щоб задовольнити Путіна, а не забезпечити справжній мир, президенту слід знайти нових радників. Винагороджувати російську жорстокість – це катастрофа для інтересів Америки. А капітуляція, подібна до того, як Байден кинув Афганістан, стала б фатальною для спадщини миру через силу».

До слова, колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, політична діячка та дружина колишнього президента США Білла Клінтона Гілларі Клінтон назвала мирний план США щодо російсько-української війни капітуляцією України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп Сенат США переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни, які залежать від постачання з РФ
Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»
28 жовтня, 13:14
Європа програє боротьбу із тіньовим флотом країни-агресорки
Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT
28 жовтня, 10:52
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
30 жовтня, 00:32
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін не зовсім розуміє слів Дональда Трампа щодо ядерних випробувань
Ядерні випробування. Німеччина звернулася із закликом до США та Росії
31 жовтня, 11:47
У соціальних мережах публікують наслідки атаки
Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані
9 листопада, 11:03
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
15 листопада, 13:54
Олімпійська чемпіонка Сусакі приїде боротися до столиці країни-агресора
Зіркові японські борчині візьмуть участь у пропагандистському турнірі у Росії
30 жовтня, 18:43
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Вчора, 22:47
Трамп зустрівся з Орбаном
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
7 листопада, 21:17

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua