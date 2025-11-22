«Подарунок для Путіна». Реакції американських сенаторів на мирну угоду

Сенатор Мітч Макконнелл: «Путін увесь рік намагається зробити з президента Трампа дурня»

Сполучені Штати Америки представили Україні своє бачення закічення війни. 28-пунктний план мирного врегулювання було передано президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

«Главком» зібрав реакції американських сенаторів на мирний план Трампа.

Сенатор Марк Келлі

«Це погана угода. Ця «угода» – подарунок для Путіна. Вона очевидно відповідає бажанням агресора і вимагає від України величезних поступок. Це не підвищує безпеку ні для України, ні для наших союзників, ні для нас самих».

Сенатор Кріс Кунс

«Сполучені Штати є безпечнішими та сильнішими, коли такі демократії, як Україна, залишаються вільними, стабільними й достатньо сильними, щоб стримувати наших противників. Угода, яку президент Трамп нав’язує Україні, змушує Україну та союзників по НАТО йти на серйозні поступки – або ж ризикувати втратити підтримку Америки».

Сенатор Роджер Вікер

«Так званий «мирний план» має серйозні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він досягне миру. Україну не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзухваліших військових злочинців у світі – Володимиру Путіну. Розмір і структура Збройних сил України – це суверенне право її уряду й народу. І будь‑які гарантії, надані Путіну, не повинні винагороджувати його злочинну поведінку або підривати безпеку Сполучених Штатів чи союзників. Зокрема, будь‑які пропозиції про контроль над озброєннями із серійним брехуном і вбивцею, як Путін, слід розглядати з великою обережністю».

Комітет Сенату США із закордонних справ

«Я цілком згоден із сенатором Роджером Вікером. Ця угода‑капітуляція не підходить ні для Америки, ні для Європи, ні для України. Вона написана Путіним і приносить вигоду лише йому».

Сенатор Мітч Макконнелл

«Путін увесь рік намагається зробити з президента Трампа дурня. Якщо посадовці в адміністрації більше переймаються тим, щоб задовольнити Путіна, а не забезпечити справжній мир, президенту слід знайти нових радників. Винагороджувати російську жорстокість – це катастрофа для інтересів Америки. А капітуляція, подібна до того, як Байден кинув Афганістан, стала б фатальною для спадщини миру через силу».

До слова, колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, політична діячка та дружина колишнього президента США Білла Клінтона Гілларі Клінтон назвала мирний план США щодо російсько-української війни капітуляцією України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.