ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
Зазначається, що європейський план буде значно справедливішим для України, ніж американський
фото: Reuters

За даними ЗМІ, ще одна версія плану завершення війни в Україні буде готова «найближчими днями»

Європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами журналістів лідери ЄС сподіваються переконати Україну підтримати їхній план, оскільки він міститиме справедливіші для України умови. Як зазначається, роботу над планом буде завершено найближчими днями.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

