Блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори

Відео, в якому дівчина закликає укласти мир, обговорюють весь день

Українська блогерка Бонька з Івано-Франківська викликала хвилю обговорень у мережі своєю заявою про необхідність підписання з Російською Федерацією мирного договору. Про це повідомляє «Главком».

Днями дівчина, яка має понад 746 тисяч підписників у TikTok, опублікувала відео, в якому в грубій формі «послала» всіх, хто не хоче підписання «миру». «Ви вже так з**бали своїми землями. Вже скільки життів забрала ця війна, скільки батьків поховали своїх дітей, що я не знаю, як у вас нахабності вистачає щось говорити про якісь землі», – заявила вона.

Українська блогерка «Бонька» з Івано-Франківська викликала хвилю суперечок у соцмережах після того, як емоційно висловилася про можливе підписання мирного договору. pic.twitter.com/uQVwRI3p7l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2025

Згодом відео почали поширювати в українських Telegram-каналах, а на сторінках блогерки в соціальних мережах з'явилося безліч емоційних коментарів:

«А тобі той мир хтось гарантує?».

«Та не в землях питання, Ви його пункти читали? Нам всім кінець, якщо його підпишуть. Я з Дніпра, і дуже не хочу саме цього договору. А в нас через день фігачать, і що?».

«І що ти скажеш сім'ям тих, що загинули за ці землі?».

«Підтримую! А ще краще, щоб всі, хто проти, – зброю в руки і на фронт!».

«Люди не розуміють, що далі буде тільки гірше».

«Питати про мирні договори потрібно тих, хто воює!».

Пізніше Бонька опублікувала нове звернення, в якому підтвердила свою заяву, додавши, що її слова стосуються «тих, хто на перше місце ставить питання землі, а не людські життя».

«Найголовніше у нас зараз – збереження людських життів. Щоб хлопці і дівчата, які боронять нашу країну, мали змогу повернутись додому живими, до своїх сімей, щоб дітки і цивільні не гинули кожного дня під обстрілами. Якщо є зараз можливість підписати мирний договір, щоб хоча б півроку-рік пожити в спокої, і щоб люди побачили свої сім'ї, то потрібно це робити. Уже в подальшому, звичайно, повертати свої землі. Сподіваюся, це можна буде зробити дипломатичним шляхом, щоб кожного дня не гинули українці», – заявила блогерка.

Під цим роликом також вже можна побачити безліч коментарів з різними думками:

«Привіт, дякую за твою позицію. Я з Краматорська, рідних чи друзів в іншій частині України в мене немає. Коли підпишуть мир – ти ж впустиш мене до себе додому? Жити ж мені десь треба, а мій дім ти хочеш здати».

«Красава! Люди на першому місці, земля без людей нічого не варта».

«Так з чого ви взяли, що є хоч якась надія на мир? Мені здається, що Путін на днях все з цього приводу сказав».

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний в ексклюзивній колонці для Liga.net зазначив, що політична мета Росії – повне знищення України як незалежної держави, і саме тому не варто довіряти жодним мирним ініціативам з боку Кремля.

Також у Сполучених Штатах Америки вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру.