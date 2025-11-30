Головна Країна Політика
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
Зустріч української делегації з американською стороною
фото: Рустем Умєров/Telegram

На початку наступного тижня спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вирушать до Москви

Переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання із посиланням на власні джерела пише, що переговори стосуються графіка проведення виборів в Україні після війни. Також обговорюється можливість так званого обміну територіями між Україною та РФ, і ще кілька «невирішених питань».

Із американської сторони на переговорах перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони розмовляють з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

«Високопоставлений посадовець адміністрації повідомив, що Віткофф і Кушнер планують пізніше вирушити до Москви, щоб продовжити переговори з Росією», – пише газета.

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України, заявив держсекретар США Марко Рубіо. 

Також зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною, заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.

Теги: Сергій Кислиця переговори Рустем Умєров обмін Марко Рубіо Стів Віткофф

