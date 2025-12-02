Злиття модних домів: Prada офіційно завершила покупку Versace
Виторг Prada Group досяг 5,4 млрд євро на тлі успішного завершення угоди
Італійський модний дім Prada оголосив про успішне завершення угоди щодо придбання свого конкурента, будинку Versace, у американської компанії Capri Holdings. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз Prada Group, компанія отримала всі необхідні регуляторні дозволи.
Сума угоди склала майже $1,4 млрд. Це придбання повертає Versace під італійський контроль після семи років власності американського холдингу. Capri Holdings придбала Versace у 2018 році за $2 млрд. Американський холдинг так і не зміг досягти помітних показників зростання на тлі уповільнення світового ринку товарів класу люкс, що призвело до рішення продати актив.
У січні 2025 року Capri Holdings розпочала переговори з потенційними покупцями, серед яких був і модний дім Prada. Prada вдалося досягти домовленості у квітні, а завершення угоди наприкінці року ознаменувало значне зміцнення позицій італійського люксового гіганта. За попередніми оцінками, частка Versace у доходах Prada становитиме близько 13%. За підсумками 2024 року виторг Prada Group досяг 5,4 млрд євро (зростання на 17%).
Навесні «Главком» повідомляв, що Prada купує свого меншого конкурента – модний бренд Versace – у компанії Capri Holdings, щоб обʼєднати два великі італійські модні будинки. Вартість угоди становить $1,375 млрд.
