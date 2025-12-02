Злиття модних домів: Prada офіційно завершила покупку Versace

Versace повертається в Італію і його частка в доходах Prada Group становитиме 13%

Виторг Prada Group досяг 5,4 млрд євро на тлі успішного завершення угоди

Італійський модний дім Prada оголосив про успішне завершення угоди щодо придбання свого конкурента, будинку Versace, у американської компанії Capri Holdings. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз Prada Group, компанія отримала всі необхідні регуляторні дозволи.

Сума угоди склала майже $1,4 млрд. Це придбання повертає Versace під італійський контроль після семи років власності американського холдингу. Capri Holdings придбала Versace у 2018 році за $2 млрд. Американський холдинг так і не зміг досягти помітних показників зростання на тлі уповільнення світового ринку товарів класу люкс, що призвело до рішення продати актив.

У січні 2025 року Capri Holdings розпочала переговори з потенційними покупцями, серед яких був і модний дім Prada. Prada вдалося досягти домовленості у квітні, а завершення угоди наприкінці року ознаменувало значне зміцнення позицій італійського люксового гіганта. За попередніми оцінками, частка Versace у доходах Prada становитиме близько 13%. За підсумками 2024 року виторг Prada Group досяг 5,4 млрд євро (зростання на 17%).

