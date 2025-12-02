Головна Світ Соціум
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись
Наразі зафіксовано глобальний розрив народжуваності між найбіднішими та найбагатшими країнами
фото: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch

Коефіцієнт народжуваності у світі впав до 2,25

Світовий коефіцієнт народжуваності продовжує стійко знижуватися, досягнувши в середньому 2,25 дитини на одну жінку (що на 6,2% менше, ніж у 2019 році). Однак демографічний баланс стрімко змінюється, демонструючи вражаючу глобальну нерівність між регіонами та країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на population.un.org.

Інфографіка фіксує максимальний розрив між найбіднішими та найбагатшими країнами світу, що впливає на майбутнє економіки та робочої сили. Африка на південь від Сахари реєструє одні з найвищих показників народжуваності. Рекордменом є Чад із коефіцієнтом 6,03 дитини на жінку.

Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись фото 1

Східна Азія та Європа – спостерігаються рекордно низькі показники, при цьому в деяких країнах коефіцієнт опустився до 0,73. Південна Корея – одна з найбагатших країн світу, проте одночасно має найнижчий коефіцієнт народжуваності.

Найбідніші країни світу демонструють, навпаки, найвищі коефіцієнти народжуваності. Зниження показника нижче коефіцієнта відтворення населення 2,1 стає все більш поширеним явищем, що, як зазначається, має очевидні наслідки для старіння населення та майбутнього економічного зростання.

Незважаючи на загальне глобальне уповільнення, деякі країни демонструють протилежні тенденції, що відображають складний комплекс економічних, культурних і політичних чинників. Помітне зростання народжуваності спостерігалося в Узбекистані, Болгарії та Вірменії. Найрізкіший спад зафіксовано у Нігері, Уганді та Кувейті.

Раніше Організація Обʼєднаних Націй заявила, що низькі показники народжуваності у світі не пов’язані з тим, що молодь масово відмовляється від батьківства, як вважалося. Люди хочуть мати дітей, але стикаються з перешкодами, які не дають цього зробити.

Теги: Південна Корея Європа соціум Африка населення молодь

