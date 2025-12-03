Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок

Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ

За словами держсекретаря США, рішення про припинення війни залежить від Москви та Києва

Головним спірним питанням у переговорах щодо завершення війни є 20% території Донецької області, яку контролює Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Зараз вони буквально воюють за територію площею приблизно 30-50 км на 20% Донецької області, яка залишається під контролем України. Ми намагаємося з'ясувати, і я думаю, що ми досягли певного прогресу, з чим можуть змиритися українці, що забезпечить їхню безпеку в майбутньому», – сказав він.

За словами посадовця, Сполучені Штати працюють над завершенням війни в Україні, але рішення про її припинення залежить від Москви і Києва. «Зрештою, це залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть закінчувати війну, вона триватиме. Але ми будемо намагатися її закінчити», – сказав він.

Рубіо додав, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ. «Для цього ми маємо вести переговори з обома сторонами. У цьому процесі беруть участь деякі ірраціональні люди, які вважають, що ми повинні вести переговори тільки з Україною і взагалі не вести переговори з Росією. Неможливо закінчити війну між Росією і Україною без переговорів з Росією, але ми також повинні враховувати позицію України», – сказав він.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

Як відомо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.