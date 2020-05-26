День народження великого артиста Богдана Бенюка
Мудрий, часом хитрий, часом нашорошений, часом замкнений, веселий, сумний, галасливий і тихий - він втілює саме життя
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ВЕЛИКИЙ АРТИСТЕ!!!
Вперше я побачив гру Богдана Михайловича у 1989-му. Це була вистава Андрія Жолдака «Момент» на малій сцені театру Франка.
Коли стикаєшся з чимось Великим...по-справжньому Мистецьким... завжди впадаєш в транс, культурологічний шок....«Як таке можливо?» «Генії серед нас!» «Живу в один час з великими людьми, що творять епоху» - думки приблизно такого штибу крутяться в голові.
Потім було особисте знайомство й честь зіграти разом в телевиставі за мотивами творів Хвильового, феєричні вистави Жолдака, прем'єри у Франка, антрепризі Бенюк&Хостікоєв, зустрічі на барикадах Майданів, телепроєкти і кожен раз те саме, як у 89-му - Людина Легенда, людина Епоха...Але ж він отут поруч...можна підійти щось сказати, потиснути руку, пожартувати на професійні і не дуже теми і він завжди СПРАВЖНІЙ!
Мудрий, часом хитрий, часом нашорошений, часом замкнений, веселий, сумний, галасливий і тихий - він втілює саме ЖИТТЯ, на сцені як у житті і у житті як на сцені. І нема в тому фальші і нема в тому штампів і награних емоцій. Може хтось знає Вас іншим.., але я знаю Вас саме таким і кожна наша зустріч є ЩАСТЯМ!!
Дай Вам Боже довгих років життя ВЕЛИКИЙ АРТИСТЕ!!!
З Днем Народження!!)))
Джерело: блог Антіна Мухарського