Кривава історія російського олімпійського мішки

Всім, хто ностальгує за СРСР...

Олімпіада в Токіо навіяла мені спогади з далекої армійської юності, коли з журналу «Аганьок» під проводом Віталія Коротича, я дізнався про справжню історію олімпійського Мішки, що злетів над Лужниками рівно 41 рік тому.

Його модель було створено у 1979-му провідними спеціалістами з аеростатики у кількості двох штук на випадок позаштатних ситуацій. Гумову оболонку обшито штучним хутром, виготовленим на іграшковій фабриці в українському місті Жовті Води. Спершу там всередині сиділа людина, що керувала процесом. Але на одному з випробувань щось пішло не так, і Мішку вітром здуло на палаючу олімпійську чашу, яку увімкнули спеціально, щоб забезпечити умови «максімально прібліжонниє к боєвим». Інженер на прізвище Ігор Артамонов згорів живцем на святому вогні єдності та миру. Не вірите? Погугліть. В Росії всі радісні міфи засновані на крові та жертвах.

Тоді у справу пішов дублікат. Конструкцію полегшили та вже не пхаючи всередину людину, придумали спосіб, щоб керувати ведмедиком дистанційно. Але ж усьому світу відомо, що найкерованіші радянські ракети – це ті, що стоять на дитячих майданчиках, зварені з металевої арматури. Після тріумфального старту на арені Лужників, Мішка втратив керованість і полетів к єбєням, аж поки не приземлився десь на Воробйових горах, придушивши собою хлопчика Максимку Філімонова п’яти років, що катався на триколісному велосипеді. Хлопчик вижив, отримавши компресійний перелам хребців шийного відділу, лишившись калікою на все життя і подальша доля його невідома. А от Мішку восени того самого року хотіли за сто тисяч марок викупити заповзятливі німці. Проте радянська влада чітко заявила гендлярам: «Святе не продається!» Спершу його експонували на виставці «Юний технік», розташованій на ВДНГ, а потім сховали в підвалах Олімпійського комітету, де мішку зжерли спеціально видресувані клятими американцями бойові пацюки-мутанти. Неїстівні для пацюків залишки вивезли в невідомому напрямку і спалили.

Всім, хто ностальгує за СРСР – найщиріших проносів та найрясніших гемороїв. Всім українцям – гарного настрою!

Джерело: блог Антіна Мухарського

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