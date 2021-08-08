Українка виборола дев’ятнадцяту медаль Олімпіади

Олена Стврікова вийшла до фіналу на велотреку в спринті

Велосипедистка Олена Старикова забезпечила собі мінімум срібну нагороду Ігор у Токіо. В півфіналі вона здолала чемпіонку світу з Гонконгу Лі Вай Цзе у двох заїздах і розіграє медаль найвищої проби.

У спринті на Олімпіаді боротьба ведеться до двох перемог. Олені стільки й вистачило.

На шляху до фіналу Старікова здолала також німкеню Лню Фрадріх,яка є найшвидшою велосипедисткою світу.

В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Останньою порадувала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка мала найкращий результат сезону в світі, але показати на Олімпіаді його не змогла. Втім, і бронзова нагорода як для дебюту - це зовсім непогано. Тим більше якщо врахувати, що легкоатлети взагалі здобули одну медаль.

Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.