Хто і коли з українців побореться за медалі в останній день Олімпіади
У неділю, 8 серпня, матимуть змогу відзначитися дев’ять членів нашої команди
Олімпіада в Токіо добігає кінця. У завершальний день Ігор виступатимуть дев’ять українських спортсменів.
Маємо надію на вдалий виступ велосипедистки Олени Старікової. У чвертьфіналі в спринті вона перемогла чемпіонку світу, німкеню Леє Фрадріх. В півфіналі українка проведе двобій з іншою найсильнішою на планеті гонщицею Лей Вайсі.
Також уболіваємо за марафонців і художніх гімнасток.
Розклад виступів українців на Олімпіаді 8 серпня
01:00. Легка атлетика: марафон. Олександр Сітковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський (фінал)
04:18. Велоспорт. Олена Старікова (півфінал, спринт)
04.39. Велоспорт. Олена Старікова (півфінал, спринт)
05:00. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (фінал, командне багатоборство)
Медальний залік Олімпіади: Україна більше здобуває і нижче опускається
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