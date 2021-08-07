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    Хто і коли з українців побореться за медалі в останній день Олімпіади

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    Олена Старікова побореться за нагороду - Хто і коли з українців побореться за медалі в останній день Олімпіади
    Олена Старікова побореться за нагороду
    Фото з відкритих джерел

    У неділю, 8 серпня, матимуть змогу відзначитися дев’ять членів нашої команди

    Олімпіада в Токіо добігає кінця. У завершальний день Ігор виступатимуть дев’ять українських спортсменів.

    Маємо надію на вдалий виступ велосипедистки Олени Старікової. У чвертьфіналі в спринті вона перемогла чемпіонку світу, німкеню Леє Фрадріх. В півфіналі українка проведе двобій з іншою найсильнішою на планеті гонщицею Лей Вайсі.

    Також уболіваємо за марафонців і художніх гімнасток.

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 8 серпня

    01:00. Легка атлетика: марафон. Олександр Сітковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський (фінал)

    04:18. Велоспорт. Олена Старікова (півфінал, спринт)

    04.39. Велоспорт. Олена Старікова (півфінал, спринт)

    05:00. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (фінал, командне багатоборство)

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    Теги: Олімпіада
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    Хто і коли з українців побореться за медалі в останній день Олімпіади