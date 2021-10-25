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    Думки вголос

    Прибіднятися – риса українців на генетичному рівні

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

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    Київ сучасний і Київ 90-х кардинально відрізняються - Прибіднятися – риса українців на генетичному рівні
    Київ сучасний і Київ 90-х кардинально відрізняються
    фото з відкритих джерел

    Якщо зважати на офіційну статистику ми – найбідніша країна Європи

    Я оце так інколи зупинюсь в потоці машин – дивлюсь поруч «Майбах» стоїть. «РолсРойс» сьогодні проплив по набережній у зустрічному потоці. Гарні, відреставровані будинки підсвічено сяють ввечері, що їх я пам'ятаю у першотравневих прапорцях 70-х, жебрацтві 80-х, хмурій занедбаності 90-х, кітчевій еклектиці 2000-х.

    Не буду згадувати банки з березовим соком на порожніх полицях, чи черги за вранішнім молоком з 5-ї ранку. Скажу одне – та дупа в якій ми сиділи після розпаду СРСР, але вирвалися завдяки власним надзусиллям та кредитам МВФ (піду замовлю сорокоуст за їхнє здоровля) – вражає. У порівнянні з тією ж Болгарією чи Румунією народ у нас не бідний. Народ прибідняється. Бо на генетичному рівні пам'ятає як лишень два покоління тому за натяк на заможність можна було позбутися життя. Хоча, якщо зважати на офіційну статистику ми – найбідніша країна Європи. Окей, хай буде так...

    Так навіть краще! І поки мій метафізичний картопляний горОд до часу заростає будяками, піду куплю собі ще один Майбах.

    І не надо мені оце про пенсіонерів. Я сам вже майже пенсіонер і тільки оце зараз почав допетрувати одну мудрість: в другій половині життя КОЖЕН отримує те, що заслужив. Життя глобально справедливе. Халтуряв, не вчив уроки, намагався пропєтлять, надурити, обманути, скористатися чиєюсь слабкістю, маніпулювати, прикидатися не тим ким є – за все заплатиш свою ціну. І чим раніше збагнеш, що причина всіх твоїх бід – не зовні, а саме в тобі, тільки тоді станеш дорослим. Як, до речі, і щастя і здоровля і достаток – ВСЕ В ТОБІ!

    Головне визначитися з тим що культивувати – велич арійської раси чи білі хризантеми на власній терасі.

    Нині слава Богу ні з тим, ні з тим дефіциту нема. Головне навчитися цінувати те що маєш тут і зараз. Бо минулого нема, а майбутнє ще не настало!

    Джерело: блог Антіна Мухарського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ історія Україна СРСР
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    Прибіднятися – риса українців на генетичному рівні