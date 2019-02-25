В РФ пропонують відправити співачку Maruv на Євробачення від Росії



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Українська співачка Maruv часто гастролює в Росії

Російський продюсер Пригожин заявив, що українці «не вміють пишатися своїми героями»

Російський продюсер Йосип Пригожин запропонував відправити співачку Maruv, яка стала переможницею українського національного відбору на Євробачення, в якості учасниці від Росії в 2020 році.

Про це він заявив в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

При цьому Пригожин заявив, що Maruv володіє хорошим потенціалом, і, якщо українці відмовляться від цього, то «вони повні ідіоти».

«Вони не вміють пишатися своїми героями. Ми повинні надати їй майданчик: від Росії на наступний рік нехай виступає, і показати всім «фак», - заявив одіозний російський продюсер, зазначивши, що сам із задоволенням би працював з таким проектом.

Раніше Пилип Кіркоров, який цьогоріч виступить продюсером номеру представника Росії на Євробаченні 2019, підтримав Maruv, яка ледь не прописалася у Росії

Нагадаємо, телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.