Українізація або смерть

Імперія прийде по ваші «русскіє душі», хочете ви цього чи ні

Зранку, після богемного сніданку з персиками, горішками та кавою Ліза ніжно так запитала: Антінчику, тут люди у коментарях до передзамовлення нашої книжки «Як перейти на українську» хочуть почути від вас пораду: НАВІЩО їм переходити на українську? Щоб коротенько так, влучно...

Бе, – подумав я, насолоджуючись персиком, а потім доволі різко заявив: ЩОБ НЕ ЗДОХНУТИ!!! Невже не ясно?

Персик аж цвіркнув соком.

Отак зараз мільйони українців прекрасного літнього дня сидять собі на дачах, купаються у відкритих водоймах, варять борщі, щось там читають, дивляться телевізор, де Путін розповідає про «адін народ», а преса розповсюджує хибну статистику про 41% українців, що нібито ототожнюють себе з росіянами... А потім раз – і несподівано московські танки вже сунуть на Київ. Або генерал Муравйов з військом пре з півночі, щоб розстріляти та повирізати тисячі киян...

У 1917-му вкраїнський обиватель так само гуляв Володимирською гіркою, сидів у ресторанах, варив борщі, читаючи в «Кієвскіх вєдомостях» маленьку заміточку про переворот у Пєтрограді, сміявся: і що нам з того? Ну де той Пєтроград, а де Київ? А потім – раз... і нєт обиватєля, і борщєй тожє нєт. Как же так получілось?

А отак, пани-браття. Імперія прийде по ваші «русскіє душі», хочете ви цього чи ні. Росіяни народ простий. В нюансах складної української ментальності не розбираються. Гаварішь, русскоязичний укрАінєц і любішь Украіну? Расстрєлять нах..!

Нині московити пильно так спостерігають за ситуацією в Україні, рахуючи співвідношення українських та російських душ виключно за мовною ознакою (бо як інакше відрізнити українську душу від російської - ніяк!). Та щойно впевняться, що русскоговорящіх больше - посунуть сюди, бо це вже неодноразово було в історії, яка на жаль, ніколи нікого нічому не вчить.

Тому мову треба вчити хоча б для того, аби елементарно ВИЖИТИ!! Як не ментально і культурно (бо кому та культура цікава), то хоча б фізично!!! Російське – вбиває! І якщо ви не вб'єте Росію в собі, то вона рано чи пізно вб'є вас.

Не доходить по мирному? То буде ще одна повномасштабна війна, і всі, хто нині доводять, буцім вони «русскоговорящіє укрАінци любят Украіну нє мєньшє», опиняться у справжньому російському полоні, або взагалі зникнуть фізично. Кожне російське слово в Україні наближає нас до повномасштабної війни з Росією.

Так що УКРАЇНІЗАЦІЯ АБО СМЕРТЬ!

Іншого шляху нема, як хочете жити...

Всім гарного літнього дня))) Насолоджуйтесь, поки є така можливість.., бо завтра її вже може не бути. Як завжди все залежить від вашого ОСОБИСТОГО вибору! Прямо зараз. Цієї миті...

Джерело: блог Антіна Мухарського

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