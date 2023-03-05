У Росії з'явилася партія миру. Що задумали кремлівські ідеологи

Мета російської партії миру – повернення протистояння РФ та України до гібридного формату

Річниця «СВО» принесла в РФ проголошення «партії миру» – «антивоєнного руху за Росію». Не виключено, що за його формуванням стоять «альтернативні кремлівські ідеологи».

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Мета цього руху – припинення гарячої фази війни та повернення протистояння Росії та України до гібридного формату, або, іншими словами, продовження «СВО» невоєнними методами. При чому цілі і задачі «СВО», проголошені Кремлем, зберігаються («денацифікація», «демілітаризація»...)

Задекларовані лозунги «антивоєнного руху за Росію»:

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Припинення бойових дій якомога швидше. Досягнення мирних домовленостей на основі «мінськів», але більш радикальних – із вимогою про відмову України від частини своїх територій (анексованих чи де-факто окупованих РФ) – так званий «несправедливий мир». Покарання за воєнні злочини для «двох сторін», при чому Україна має «покаятися» за АТО 2014-2021 рр. («вісім років бомбили Донбас»). Відмова України та її західних союзників від антиросійської політики в гуманітарній площині (припинення політики «відміни російської культури»).

У випадку остаточного схвалення цієї «миротворчої ініціативи» Кремлем, російська «партія миру» створить своє «дзеркало» / філіали в Україні та на Заході і розгорне масштабну міжнародну «СГО», «спеціальну гібридну операцію». (Цей крок, можливо, ВЖЕ відбувся).