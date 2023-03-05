Командувач сил НАТО в Європі оцінив втрати росіян на фронті

Крістофер Каволі: «Війну виграє той, хто швидше виробляє боєприпаси»

У війні проти України Росія вже має вбитими чи пораненими понад 200 тисяч російських солдатів та більше ніж 1800 офіцерів. Таку оцінку висловив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, на почесному обіді в мерії Гамбурга, інформує Der Spiegel.

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Крім того, він зазначив, що за добу армія РФ в середньому вистрілює понад 23 тисячі артилерійських снарядів.

«Однак один урок, винесений із Холодної війни, полягає в тому, що точність зброї – це те, що має значення. Крім того, важливі виробничі потужності оборонно-промислового комплексу. Війну виграє той, хто швидше виробляє (боєприпаси – ред.)», – наголосив Каволі.

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За його словами, у важких ситуаціях для НАТО аргументом повинна бути «жорстка сила». Водночас він підкреслив важливе значення цивільного лідерства, оскільки воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 березня українські захисники знищили приблизно 820 російських окупантів, втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення складають приблизно 152190 осіб.

До слова, завершилася 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих в Україні російських військових.