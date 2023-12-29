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Максим Нефьодов Економіст, державний службовець

Ворожа пропаганда постійно атакує українців. Як протистояти

glavcom.ua
Рівень токсичності ФБ і Твіттера досяг якоїсь нової вершини
фото з відкритих джерел

Росіяни будуть впиратись до останнього – бо якщо вони не вбʼють нас, то їх імперія знищиться

Всі в істериці і накручують один одного. Поширювати російське ІПСО і явні вигадки (109 людей загинуло в автобусах, в Білій Церкві працівник ТЦК вбив призовника, радник Залужного – фотомодель, в селі сказали, що машзавод, який може снаряди «точити», зупинили і т.д., і т.п.) Багато і адекватних людей бігають з апокаліптичними навіть не очікуваннями, а просто якоюсь маячнею...

Узбагойтесь. Ситуація зараз важка, але куди краще того, що було рік тому. Нагадати, що тоді вся країна сиділа періодично без світла? Що тоді не було ані західних танків, ані літаків? Про тактику вогневого валу, коли росіяни вистрілювали часто в 10 разів більше снарядів? Зараз все це якось забулось. І багато хто став вважати, що найбільший апокаліпсис – це плани уряду і міжнародних партнерів через кілька років почати відмовлятись від 5% ставок для ІТівців і почати оподатковувати торгівлю через «скинь на Приват24».

Любі друзі, якщо у вас очікування, що під час повномасштабної війни будуть знижувати податки, або відмовлятись від призову, або ще щось робити «краще», то ви... втратили тотально звʼязок з реальністю. Росіяни будуть впиратись до останнього – бо якщо вони не вбʼють нас, то їх імперія знищиться. Відповідно, маємо впиратись і ми. А не розслаблятись. Це означає, що буде ставати важче. І це нормально. Коли ви біжите марафон, то ненормально очікувати, що «після 30-го кілометру стане приємно».

Це не означає, що влада не робить помилок. Або що не треба боротись з корупцією. Або що треба займати позицію «ніяких реформ під час війни». Але давайте, блін, дивитись на все якось в перспективі, а не намагатись дитячими аргументами пояснювати, чому «нам не хочеться». Тим більше, що ситуація проста як двері – якщо ми програємо, то «які там податки у ІТівців» перестане бути актуальним. Бо ніяких ІТівців просто не буде. І якщо навіть вийде втекти в Європу і чекати там наступного нападу Росії, то майно з собою ви в кишені не заберете.

Так само припиніть накручувати себе з приводу мобілізації. Ніяких півмільйона ніхто не мобілізує одночасно просто по причині того, що немає зайвих півмільйона автоматів, немає стільки полігонів, машин, польових кухонь і командирів. Доречі, якби ми могли мобілізувати стільки людей одночасно, то наші шанси на швидку перемогу б дуже зросли (і, відповідно, знизились би ризики для середньостатистичного мобілізованого).

І так, комунікаційно уряд робить величезну помилку, усуваючись від пояснень. Це прям хрестоматійний приклад, що якшо ви не даєте інформацію, то вакуум заповнюється чутками, брехнею і ворожою пропагандою. Але ж це не привід самим бути добровільними розповсюджувачами цієї ворожої пропаганди, правда?

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Джерело
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Теги: влада українці інформаційна війна пропаганда

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