Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування

Українці не хочуть повертатися додому через проблеми безпеки та відсутність можливостей для існування

Кожен четвертий опитаний ще не визначився щодо повернення до України

Швейцарія надає прихисток понад 66 тис українців – частина з них планують залишитися у країні, але багато ще не визначились щодо майбутнього. Про те, скільки українських біженців хочуть повернутися до України зі Швейцарії, розповідає swissinfo.ch.

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Згідно з опитуванням, яке провели Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції і дослідницька компанія Ipsos, близько третини українських біженців сподіваються колись повернутися додому. Більша частка (40%) ще не визначилися щодо повернення в Україну чи подальшого проживання у Швейцарії.

Ще третина втікачів від війни відповіли, що не хочуть повертатися додому. Вони назвали такі основні перешкоди для цього:

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проблеми безпеки;

російська окупація регіону, в якому вони проживали;

відсутність доступу до медичної допомоги;

відсутність роботи та можливостей для існування.

21% опитаних українських біженців на момент опитування мали роботу, але для половини з них нинішня робота була нижчого рівня, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних були безробітними, а чверть проходили професійне навчання.

До слова, Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів).