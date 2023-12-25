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Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування
Українці не хочуть повертатися додому через проблеми безпеки та відсутність можливостей для існування
фото: Vladimir Prycek/CTK

Кожен четвертий опитаний ще не визначився щодо повернення до України 

Швейцарія надає прихисток понад 66 тис українців – частина з них планують залишитися у країні, але багато ще не визначились щодо майбутнього. Про те, скільки українських біженців хочуть повернутися до України зі Швейцарії, розповідає swissinfo.ch.

Згідно з опитуванням, яке провели Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції і дослідницька компанія Ipsos, близько третини українських біженців сподіваються колись повернутися додому. Більша частка (40%) ще не визначилися щодо повернення в Україну чи подальшого проживання у Швейцарії.

Ще третина втікачів від війни відповіли, що не хочуть повертатися додому. Вони назвали такі основні перешкоди для цього:

  • проблеми безпеки;
  • російська окупація регіону, в якому вони проживали;
  • відсутність доступу до медичної допомоги;
  • відсутність роботи та можливостей для існування.

21% опитаних українських біженців на момент опитування мали роботу, але для половини з них нинішня робота була нижчого рівня, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних були безробітними, а чверть проходили професійне навчання.

До слова, Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів).

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Теги: робота Швейцарія біженці українці соцопитування

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