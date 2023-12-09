Філологиня розказала, як правильно лаятися українською

«Більшість матюків, які ми чуємо і вживаємо, – це запозичення з російської мови»

Українцям притаманно вживати прокльони, натомість більшість матюків, які ми чуємо і вживаємо в повсякденному житті, – це запозичення з російської мови. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва.

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«Вони бувають злі, а бувають добрі, смішні. Наприклад, злий прокльон – це «кров би тебе нагла залляла»: тобто, побажання померти не своєю смертю. Серед інших таких – «нужда б вас побила». Є смішні прокльони: «щоб тобі курка на ногу наступила» або «щоб тобі булька з носа вискочила». Прокльони більш притаманні українському мисленню, бо українець за своєю натурою добрий. Вживання назв геніталій у лайці характерне для росіян», – каже Васильєва.

За словами філологині, українська нація загалом «цнотлива» з погляду нецензурної лексики. Це може бути пов'язано із тим, що український народ ніколи не був загарбником.

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«Мови народів-колонізаторів більш зухвалі, тому що ці народи чинили насильство над іншими. Наприклад, в англійській та іспанській мовах є слова, які не мають відповідників в українській: dominatrix і dominadora – слова, які сьогодні перекочували у субкультуру БДСМ. А у нас тільки цнотливе «пані», яке не зовсім передає значення. У кожної домінатрікс є свій слейв (раб), ну а пані може мати кріпака», – пояснює літературна редакторка.

Зазначимо, росіяни дійсно не можуть вимовити наших звуків, і не тільки свистячих. Як наголошує філологиня, росіяни вважають українську мову грубою, хоча саме у ній є багато слів із м'якими свистячими.

Нагадаємо, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що суспільству потрібно перестати сприймати індивідуальне мовлення людей, як виступ диктора на телебаченні та мовлення людей, що намагаються перейти на українську як мовлення вчительки української мови.

Як наголошує письменник, мова з’явилася для порозуміння, а не для відповідності алгоритмізованому стандарту. За його словами, українцям не варто виправляти людей, якщо вони про це не просили.

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Також письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що потрібно карати за порушення мовного законодавства у першу чергу шкільних вчителів, університетських викладачів, тренерів у спортивних школах та всі професії формату «людина-людина».

За словами блогера, Україні не вистачає ефективних інструментів притягнення до відповідальності людей, котрі порушують мовне законодавство. Письменник вважає, що мовна проблема існує й через повну відсутність культурної політики в Україні.

До слова, деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували.