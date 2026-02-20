Головна Київ Новини
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення
Двох колишніх працівників Кагарлицького відділення поліції визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні
фото: Офіс генерального прокурора

11 років позбавлення волі отримали двоє обвинувачених 

Верховний Суд України виніс остаточний вирок у справі про зґвалтування жінки правоохоронцями в Кагарлику. Покарання – 11 років ув'язнення, залишилося в силі. Про це повідомила адвокатка Анна Калинчук, інформує «Главком».

У коментарі «Суспільному» Калинчук повідомила, що це вже остаточне судове рішення, ніяких додаткових судових засідань не має бути, оскільки Верховний суд – це остання інстанція юриздикції України. 11 років позбавлення волі отримали двоє обвинувачених: ґвалтівник та його керівник, очільник кримінальної поліції відділку.

«У них як було 11 років з самого початку, так і залишилося 11 років. Далі залишилося, щоб держава Україна виплатила потерпілій моральну компенсацію за злочин, який вчинили правоохоронці. Бо за законом України, якщо злочин проти України вчинив представник державних органів, тобто поліцейський, наприклад, він не платить із своєї кишені, за нього платить держава. Ми у цій справі досягли справедливості, перемогли у всіх судах всіх інстанцій. Рішення вистояло, а засуджені відповідно відбувають уже покарання», – зазначила адвокатка.

В Офісі генпрокурора уточнили, що двох колишніх працівників Кагарлицького відділення поліції визнали винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні. У травні 2023 року засудженим призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років.

Як повідомлялося, 24 травня 2020 року у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Кагарлицьку лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції. Поліцейських було затримано. 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику. У справі було п'ятеро підозрюваних: Микола Кузів, Сергій Сулима, Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

Слідством встановлено, що працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Зокрема задокументовано, що у січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла. Окрім того, у травні 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Теги: держава слідство вирок Верховний Суд України зґвалтування Київщина

