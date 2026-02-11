Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту

Російську економіку чекає тривалий період стагнації, під час якого найменш ефективні підприємства будуть витіснені з ринку

Великі російські компанії масово звертаються до уряду за фінансовою підтримкою та податковими пільгами, що створює додатковий тиск на бюджет, виснажений війною в Україні. За даними Bloomberg, лобісти металургійної галузі вже просять скасувати акцизи на сталь та податки на видобуток руди, що може коштувати державі 10 млрд рублів щомісяця. Про це пише «Главком».

«Російські залізниці» та великі забудовники, як-от група «Самолет», претендують на десятки мільярдів субсидій, намагаючись компенсувати збитки від високих відсоткових ставок та падіння прибутків.

Нинішня ситуація суттєво відрізняється від криз 2008 або 2014 років, оскільки Росія втратила доступ до західних ринків капіталу, а її фінансовий простір для маневру значно звузився. Економіка країни почала охолоджуватися після того, як ключову ставку підняли до рекордних значень для стримування інфляції. Паралельно з цим доходи бюджету скорочуються через низькі ціни на нафту та необхідність продавати сировину з великими знижками, а ліквідні резерви суверенного фонду добробуту наближаються до критичного мінімуму.

Експерти зазначають, що через зростаючі воєнні витрати держава не зможе врятувати всіх охочих. Міністерство фінансів РФ уже демонструє небажання йти на податкові поступки, пропонуючи компаніям натомість лише косметичні заходи, як-от реструктуризацію платежів або непряму допомогу. Це змушує бізнес готуватися до болючих рішень: продажу активів, радикального скорочення витрат або зміни власників. Очікується, що російську економіку чекає тривалий період стагнації, під час якого найменш ефективні підприємства будуть витіснені з ринку або поглинуті сильнішими гравцями.

Як повідомлялося, генерал армії США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що посилення санкцій і додатковий економічний тиск можуть суттєво вплинути на Росію.

Петреус заявив, що очікує більш активних рішень, спрямованих на економічний тиск на Росію. «Я хотів би бачити більше дій, спрямованих на те, щоб знищити російську воєнну економіку. Санкції США, вони зараз перебувають на розгляді у Сенаті. Сенатор Грем заявив, що вони вже отримали «зелене світло» від Білого дому. Що ж, подивимося, як вони просуватимуться», – зазначив Петреус.

Нагадаємо, що частка доходів бюджету РФ від нафти й газу знизилася з 40% у 2022 році до 25% наприкінці 2025-го на тлі падіння цін на нафту, санкцій та скорочення закупівель окремими країнами. Експерти також відзначають уповільнення зростання ВВП, посилення податкового тиску всередині країни та зростання соціального невдоволення, що створює додатковий фон для переговорних процесів.