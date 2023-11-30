ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Українська армія просунулася на лівому березі Херсонської області

Українські сили продовжили здійснювати наземні атаки на лівому березі Херсонської області. ЗСУ відбивають російські штурми. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові вели безуспішні штурми на Куп’янському напрямку.

Речник українського підрозділу, дислокованого на Куп’янсько-Лиманському напрямку, 29 листопада заявив, що російські війська продовжують атакувати, незважаючи на погіршення погодних умов.

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Українські війська продовжували контратакувати на Бахмутському напрямку. Продовжили наступальні дії і російські війська та, як повідомляється, просунулися. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська захопили Хромове (на західній околиці Бахмута), проте ISW поки що не має візуального підтвердження.

Український офіцер запасу зазначив, що ситуація на південний захід від Бахмута вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка є особливо складною через збільшення кількості російських військ, напади та кількість російських підрозділів, що воюють у цьому районі.

Російські війська продовжили наступ на авдіївському напрямку. Українські джерела повідомили, що росіяни намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський зазначив, що за минулу добу активність росіян поблизу Авдіївки значно зросла.

Український Генштаб повідомив про безуспішні наступальні дії росіян біля Авдіївки, Степового, Новокалинового, Сіверного, Первомайського, на схід від Новобахмутівки і на південь від Тоненького.

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Російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив про невдалі російські штурми в районах Красногорівки та Мар’їнки, поблизу Новомихайлівки та Водяного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили більше двох російських штурмів на південь від Пречистівки та на південний захід від Старомайорського.

29 листопада українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, ЗСУ також продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російські війська здійснили контратаку в західній Запорізькій області 29 листопада і, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад дев'ять російських штурмів біля Роботиного та на захід від Вербового.

Українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися. Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.