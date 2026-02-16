Головна Світ Економіка
Світло для України: Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном

Лариса Голуб
Зеленський напередодні засідання у Франції отримав доповідь від міністра енергетики Дениса Шмигаля
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський анонсував проведення міжнародних зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» цього тижня у Франції

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення у Франції енергетичного «Рамштайну». Про інформує «Главком» з посиланням на повідомлення глави держави у соцмережі. 

Про саму зустріч у Франції йшлося під час селекторної наради. За словами Зеленського, він отримав доповідь від віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Також стало відомо, представники яких країн будуть присутні на енергетичному «Рамштайні». 

«Будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться», – написав Володимир Зеленський.

Також він додав, що на полях конференції в Мюнхені з частиною партнерів обговорили енергетику, і «протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості». 

Нагадаємо, Зеленський попередив про нові удари росіян. Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Україна вже очікує на нові пакети допомоги, що міститимуть критично важливе обладнання для енергетики та оборони. 

«Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу. Ми у комунікації з усіма партнерами й переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну», – сказав Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський енергетика Франція Еммануель Макрон

