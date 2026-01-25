Головна Країна Події в Україні
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
фото з відкритих джерел

Удари РФ по ТЕЦ і котельнях, морози та радянська система опалення призвели до масштабних відключень тепла в Україні

Україна цієї зими опинилася в одній з найскладніших гуманітарних ситуацій за останні роки через сильні морози та системні удари Росії по енергетичній і тепловій інфраструктурі, внаслідок чого близько мільйона людей залишилися без опалення. Як інформує «Главком», про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у січні температура в Україні опускалася нижче мінус 15 градусів, тоді як російські війська посилили атаки на об’єкти енергетики та теплопостачання. Найбільше від таких ударів страждає Київ, який залишається головною ціллю російських обстрілів.

Після чергового нічного удару Росії в ніч на 24 січня без опалення залишилися майже 6 тисяч багатоквартирних будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Це вже третя атака на систему теплопостачання Києва за трохи більше ніж два тижні: аналогічні удари 9 та 20 січня також призвели до того, що сотні тисяч мешканців змушені були жити у холодних квартирах.

Мешканка Києва Рита в коментарі BBC описала життя в столиці як постійну невизначеність. За її словами, «життя в Києві зараз – це своєрідна лотерея». «Якщо є опалення і газ – немає електрики та води. Якщо є електрика і вода – немає опалення. Повертаючись додому, щодня гадаєш, чи зможеш прийняти душ або випити гарячого чаю, чи не буде ні того, ні іншого. І все це – на тлі ракет і дронів», – сказала вона. За її словами, вночі доводиться спати в шапці та кількох шарах одягу.

Ситуацію значно ускладнює те, що більшість українських міст досі залежать від централізованого опалення. У таких будинках тепло виробляється на великих котельнях або теплоелектроцентралях і подається до квартир по мережах. У разі удару по такому об’єкту без тепла одночасно залишаються десятки або сотні тисяч людей.

У компанії «Київтеплоенерго», яка є монополістом з постачання тепла і гарячої води в столиці, повідомили BBC, що «абсолютна більшість» будинків у Києві залежать саме від централізованого теплопостачання. Точну кількість компанія не розкриває з міркувань безпеки.

Подібна ситуація і в прифронтових містах. Так, у Запоріжжі, де проживає близько 750 тисяч людей, майже три чверті мешканців користуються централізованим опаленням, повідомив голова місцевої асоціації співвласників багатоквартирних будинків Максим Рогальський.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році близько 11 мільйонів українських домогосподарств користувалися централізованим опаленням, тоді як автономне опалення мали близько 7 мільйонів. За його словами, Україна успадкувала цю систему ще з радянських часів і за десятиліття незалежності вона суттєво не змінилася.

Корольчук нагадав, що радянські міста масово забудовувалися типовими багатоповерхівками – так званими «панельками» та «хрущовками», для яких тепло виробляли великі теплоелектроцентралі. «Україна успадкувала радянську систему опалення, і вона досі залишається переважно централізованою. Ці об’єкти не проєктувалися з урахуванням ракетних або дронових ударів, тому під час війни їхня вразливість стала очевидною», – сказав він.

За словами експерта, масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії. «У попередні зими таких атак практично не було. Вони траплялися епізодично і не мали на меті пряме знищення теплових станцій», – зазначив Корольчук, додавши, що нинішні удари можуть бути формою тиску на тлі переговорних процесів щодо завершення війни.

Водночас уразливість великих централізованих об’єктів змушує українську владу переглядати підходи до теплопостачання. Уряд усвідомлює ризики і планує поступово зменшувати залежність від централізованої системи, зокрема шляхом запровадження обов’язкових індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Однак, як зазначається, відмова від десятиліть радянського містобудування буде складним і тривалим процесом.

Нагадаємо, на фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Як відомо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

