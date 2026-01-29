Головна Країна Події в Україні
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
фото: Офіс президента

«Тепер у них Буданов замість Єрмака. Тож нелюд…»

Після офіційного призначення екскерівника ГУР МО Кирила Буданова главою Офісу президента російська пропаганда знайшла в його особі новий об’єкт для залякування росіян. Про це пишуть Новини Live.

У російських медіа та соцмережах керівника Офісу після його висловлювань щодо майбутнього України малюють як «страшного ворога». 

Зокрема, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення, в якому мешканці країни-терориста емоційно коментують призначення Буданова. Так, одна з росіянок в розмові, коментуючи зміну керівництва Офісу президента України, називає Буданова «фашистом».

«Тепер у них (в Україні) Буданов замість Єрмака. Тож нелюд. То фашист перший. І ще й на президентський пост націлюється», – переймається росіянка.

У ГУР зазначають, що така реакція демонструє зростання тривоги серед громадян Росії, особливо в прикордонних регіонах, через внутрішні політичні процеси в Україні та кадрові рішення її керівництва.

«Це свідчить про поступову втрату кремлем контролю над суспільством, яке дедалі менше довіряє москві й розуміє, що все далеко не так «добре», як щебечуть з телевізора соловйов зі скабєєвою», – роблять висновок в ГУР.

Паралельно в соцмережах шириться відеофрагмент з відомою путінською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, де вона коментує призначення Буданова і використовує щодо нього та його ролі у безпековому напрямі лексику на кшталт «суворий» та «тероризм».

Росія традиційно намагається представити будь-яке посилення українського сектору безпеки як «терористичний курс», а персонально Буданова як своєрідний «символ» цього курсу.

Призначення Буданова російські медіа інтерпретують як нібито доказ «неможливості мирного врегулювання» і «посилення терористичного характеру» української політики. Таким чином, російська пропаганда не лише намагається делегітимізувати окремого представника української влади, але й чинить тиск на зовнішніх партнерів та мобілізує власну аудиторію.

Це вже не перша істерична хвиля росіян навколо персони Буданова. Так, у 2022 році російська пропаганда стривожилася через карту з розчленованою Росією, яка висила в кабінеті тодішнього розвідника. На цій мапі Курська і Бєлгородська області були домальовані до України, Калінінградська – до Німеччини, Карелія і північний захід — до Фінляндії, а Курильські острови – до Японії.

У програмі Ольги Скабєєвої карту назвали «смертельно небезпечною річчю».

Карта Буданова з розчленованою Росією
Карта Буданова з розчленованою Росією
фото: кадр із відео

«Ось ця карта, яку повісив собі Буданов... Так буде розділена Росія. Ось до цього вони нас готують. Тому такий поділ – це смертельно небезпечна річ, і про це забувати не можна», – заявив тоді один з російських експертів.

Також на свій день народження у 2023 році Буданов розрізав торт у вигляді тієї карти Росії, яка висіла у його кабінеті.

Кирило Буданов продовжує тролити росіян. Цього разу з «фірмовим» тортом
Кирило Буданов продовжує тролити росіян. Цього разу з «фірмовим» тортом
фото: ТСН

Нещодавно видання Sky News назвало Буданова головним козирем України в контексті переговорів щодо завершення війни. Sky News зазначило, що він користується повагою серед військових та розвідки США, а сам факт його участі в переговорному процесі є важливим сигналом.

Схвально відгукнувся про українську переговорну команду, окремо відзначивши Буданова, і спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу: є поранені та загибла
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу: є поранені та загибла
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн

