Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування

Що відомо про лідерів довіри українців серед чинних і колишніх військових

Керівник ОП Кирило Буданов за місяць роботи на новій посаді суттєво зміцнив свої позиції у рейтингу довіри серед українців. За даними січневого опитування КМІС, Буданову довіряють 70% респондентів, тоді як не довіряють – 19%. Баланс довіри-недовіри становить +51%, що дорівнює показнику колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ці дані оприлюднені в інфографіці видання «Слово і діло», присвяченій першому місяцю перебування Кирила Буданова на посаді керівника Офісу Президента та рівню довіри до військових діячів.

Як зазначається в матеріалі, ще в червні минулого року, коли Буданов очолював ГУР, рівень довіри до нього був нижчим – 55,3% (за даними SOCIS). Після призначення керівником ОП цей показник зріс майже на 15%.

Зростання рівня довіри пов’язують із поєднанням багаторічного військового досвіду Буданова та його нової ролі в системі державного управління. Після понад п’яти років на чолі ГУР він став однією з ключових фігур президентської команди та одним із публічних представників переговорного процесу, що безпосередньо вплинуло на сприйняття його ролі у суспільстві.

Водночас Валерій Залужний, який нині працює Послом України у Великій Британії, також залишається одним із лідерів суспільної довіри. За даними КМІС, йому довіряють 72% опитаних, не довіряють – 21%. Високий рівень підтримки пов’язують із роллю Залужного у перші місяці повномасштабного вторгнення та здатністю ЗСУ втримати ініціативу на полі бою.

До групи лідерів довіри серед військових діячів також входять чинний Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та бригадний генерал Андрій Білецький. Сирському, за результатами січневого опитування КМІС, довіряють 46% респондентів, Білецькому – 45%.