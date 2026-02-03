Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування
Зростання рівня довіри пов’язують із поєднанням багаторічного військового досвіду Буданова та його нової ролі в системі державного управління
фото: unian.ua

Що відомо про лідерів довіри українців серед чинних і колишніх військових

Керівник ОП Кирило Буданов за місяць роботи на новій посаді суттєво зміцнив свої позиції у рейтингу довіри серед українців. За даними січневого опитування КМІС, Буданову довіряють 70% респондентів, тоді як не довіряють – 19%. Баланс довіри-недовіри становить +51%, що дорівнює показнику колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ці дані оприлюднені в інфографіці видання «Слово і діло», присвяченій першому місяцю перебування Кирила Буданова на посаді керівника Офісу Президента та рівню довіри до військових діячів.

Як зазначається в матеріалі, ще в червні минулого року, коли Буданов очолював ГУР, рівень довіри до нього був нижчим – 55,3% (за даними SOCIS). Після призначення керівником ОП цей показник зріс майже на 15%.

Зростання рівня довіри пов’язують із поєднанням багаторічного військового досвіду Буданова та його нової ролі в системі державного управління. Після понад п’яти років на чолі ГУР він став однією з ключових фігур президентської команди та одним із публічних представників переговорного процесу, що безпосередньо вплинуло на сприйняття його ролі у суспільстві.

Водночас Валерій Залужний, який нині працює Послом України у Великій Британії, також залишається одним із лідерів суспільної довіри. За даними КМІС, йому довіряють 72% опитаних, не довіряють – 21%. Високий рівень підтримки пов’язують із роллю Залужного у перші місяці повномасштабного вторгнення та здатністю ЗСУ втримати ініціативу на полі бою.

До групи лідерів довіри серед військових діячів також входять чинний Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та бригадний генерал Андрій Білецький. Сирському, за результатами січневого опитування КМІС, довіряють 46% респондентів, Білецькому – 45%.

Читайте також:

Теги: рейтинг Андрій Білецький Валерій Залужний Кирило Буданов Олександр Сирський соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 55% угорців заявили, що Орбан втомився бути прем’єром
Позиції Орбана похитнулися напередодні виборів
30 сiчня, 09:48
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
29 сiчня, 19:59
Митрополит Кирило (Покровський) виступив на конференції «Захист православ'я і руського світу – запорука перетворення Росії»
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
27 сiчня, 18:13
Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби в сучасній війні
Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті
24 сiчня, 16:27
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
21 сiчня, 14:09
Сирський наголосив, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на змагання технологій та економік
Сирський розповів, коли станеться стратегічний перелом у війні Росії проти України
18 сiчня, 18:34
Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
17 сiчня, 15:46
Воював за росіян проти Наполеона. Хто він – генерал Клаузевіц, якого цитують Сирський та Залужний?
Воював за росіян проти Наполеона. Хто він – генерал Клаузевіц, якого цитують Сирський та Залужний?
16 сiчня, 20:15
Український дипломат зустрів заступника глави британського уряду
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
16 сiчня, 12:43

Політика

Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли
Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування
Зеленський оновив структуру плану оборони України
Зеленський оновив структуру плану оборони України
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Верховна Рада розпочала рекордну 15-ту сесію
Верховна Рада розпочала рекордну 15-ту сесію

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua