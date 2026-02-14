Головна Країна Події в Україні
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
Схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі, зауважив Зеленський
Путін більше не може себе уявити без влади або після влади, сказав президент України

Президент РФ Володимир Путін не уявляє свого існування без влади і його не цікавить звичайне життя без війни. Такі схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі. На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, інформує «Главком».

«Путін не живе як звичайні люди, він не ходить вулицями, ви не побачите його в кафе… Він не може уявити собі життя без влади чи після влади. Звичайні речі його не цікавлять», – зазначив український лідер.

Зеленський припустив, що російський президент більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

«Чи можете ви уявити Путіна без війни? Він може вважати себе дитиною, але насправді він раб війни. І якщо він проживе ще 10 років, ми зможемо це зрозуміти і побачити, що війна може повернутися або розширитися», – попередив Зеленський.

Саме тому, за словами українського президента, важливими є реальні гарантії безпеки.

Він попередив, що дії Володимира Путіна нагадують йому Мюнхенську угоду 1938 року, «коли попередній Путін (тобто канцлер нацистської Німеччини Адольф Гітлер, – ред.) почав розділяти Європу».

«Було б ілюзією вірити, що цю війну тепер можна надійно завершити, розділивши Україну, так само, як ілюзією було вірити тоді, що, пожертвувавши Чехословаччиною, можна врятувати Європу від великої війни», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами.

Також Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Основною темою переговорів стала програма PURL, що забезпечує стабільне постачання дефіцитних ракет для ППО, та підбиття підсумків рекордного засідання «Рамштайн», де партнери підтвердили допомогу на загальну суму 38 млрд євро. 

Крім того, Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана. 

Теги: війна путін Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки президент Адольф Гітлер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

