Рубіо пояснив роль США у російсько-українській війні

За словами Рубіо, Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру

Держсекретар США заявив, що роль Вашингтона – сприяти припиненню кривавої війни в Україні

Головна роль Вашингтона полягає у сприянні припиненню війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо

«Ми розглядаємо роль Сполучених Штатів як спробу сприяти припиненню цієї дуже смертоносної, дуже кривавої і дуже дорогої війни. Це жахливі страждання… Смертність, незалежно від того, якими є цифри з обох боків, занадто висока», – наголосив Рубіо.

Він додав, що ситуація у Києві особливо тривожна через відсутність світла та тепла в найхолоднішу пору року, що підсилює страждання цивільного населення.

Також держсекретар зазначив, що президент США Дональд Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру.

«Президент провів рік на найвищих рівнях нашого уряду, намагаючись з’ясувати, чи можемо ми стати посередниками в досягненні завершення цього жахливого конфлікту шляхом перемовин», – підсумував Рубіо.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Також під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо спробував пом'якшити напруженість у відносинах із європейськими союзниками, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог Вашингтона.