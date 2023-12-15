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Аргентина передасть Україні гелікоптери, які придбала у РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аргентина передасть Україні гелікоптери, які придбала у РФ
Гелікоптер Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8
фото: Вікіпедія

В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е

Аргентина має намір найближчим часом передати Україні два багатоцільові гелікоптери Мі-171Е, які країна раніше придбала в Росії. Про це повідомляє Pucara.

Гелікоптери були придбані Аргентиною в РФ для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій. При купівлі також було підписано попередній договір на придбання ще трьох вертольотів, але його так і не було реалізовано.

В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не змогли пройти чергову регламентну перевірку – спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти РФ санкції.

Після того Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні, але минулий уряд виступав проти такого кроку. Наразі ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США.

Зазначається, що гелікоптери оснащені додатковими паливними баками та вантажним краном для спеціальних операцій та польотів на великі відстані. Машини також обладнані метеорологічним радаром та аварійними поплавцями.

Багатоцільовий гелікоптер Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Він отримав модернізовану силову установку та гвинт, що несе, з вуглецевих матеріалів. Композитний гвинт, що несе, дозволив дещо підвищити льотні характеристики вертольота, завдяки композиційним матеріалам гвинт вийшов легше традиційного.

Повідомляється, що Мі-171Е здатний нести до п'яти тонн у вантажній кабіні або трохи більше ніж п'ять тонн на зовнішній підвісці. Дальність польоту машини становить 850 км.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі.

Теги: росія Україна гелікоптер Аргентина

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