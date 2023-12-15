Аргентина передасть Україні гелікоптери, які придбала у РФ

В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е

Аргентина має намір найближчим часом передати Україні два багатоцільові гелікоптери Мі-171Е, які країна раніше придбала в Росії. Про це повідомляє Pucara.

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Гелікоптери були придбані Аргентиною в РФ для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій. При купівлі також було підписано попередній договір на придбання ще трьох вертольотів, але його так і не було реалізовано.

В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не змогли пройти чергову регламентну перевірку – спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти РФ санкції.

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Після того Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні, але минулий уряд виступав проти такого кроку. Наразі ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США.

Зазначається, що гелікоптери оснащені додатковими паливними баками та вантажним краном для спеціальних операцій та польотів на великі відстані. Машини також обладнані метеорологічним радаром та аварійними поплавцями.

Багатоцільовий гелікоптер Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Він отримав модернізовану силову установку та гвинт, що несе, з вуглецевих матеріалів. Композитний гвинт, що несе, дозволив дещо підвищити льотні характеристики вертольота, завдяки композиційним матеріалам гвинт вийшов легше традиційного. Повідомляється, що Мі-171Е здатний нести до п'яти тонн у вантажній кабіні або трохи більше ніж п'ять тонн на зовнішній підвісці. Дальність польоту машини становить 850 км.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі.