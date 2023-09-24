Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції

Пояснити своє шахрайство слідчим, мадам Ле Пен поки не може

Марін Ле Пен може отримати ганебну «десяточку» за банальні махінації з виборчими фондами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура Парижа вже пред'явила Марінші та її 27 спільникам офіційне звинувачення. Марін плаче і «посипає голову попелом».

(У нинішніх умовах це не просто. Паління скрізь заборонено і попільнички зникли. Попіл у дефіциті).

Пояснити своє шахрайство слідчим, мадам Ле Пен поки не може. Вона і сама розгублена. «Lepre demoniaque» (біс поплутав), стверджує Марін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У здивуваннях і Кремль. Він справно качав у Маріншину партію стільки євро, щоб жодної потреби красти кошти ЄС не виникало. І – «ось вам нате, Пен у томаті».

Якщо мадам посадять – то разом гикнуться усі проросійські політичні конструкції у Франції.