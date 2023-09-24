Головна Думки вголос Олександр Невзоров
search button user button menu button
Олександр Невзоров Журналіст

Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції

glavcom.ua
Ле Пен здивувала навіть Кремль

Пояснити своє шахрайство слідчим, мадам Ле Пен поки не може

Марін Ле Пен може отримати ганебну «десяточку» за банальні махінації з виборчими фондами.

Прокуратура Парижа вже пред'явила Марінші та її 27 спільникам офіційне звинувачення. Марін плаче і «посипає голову попелом».
(У нинішніх умовах це не просто. Паління скрізь заборонено і попільнички зникли. Попіл у дефіциті).

Пояснити своє шахрайство слідчим, мадам Ле Пен поки не може. Вона і сама розгублена. «Lepre demoniaque» (біс поплутав), стверджує Марін.

У здивуваннях і Кремль. Він справно качав у Маріншину партію стільки євро, щоб жодної потреби красти кошти ЄС не виникало. І – «ось вам нате, Пен у томаті».

Якщо мадам посадять – то разом гикнуться усі проросійські політичні конструкції у Франції.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Марін Ле Пен Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
14 квiтня, 13:45
Міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Німеччини Борис Пісторіус домовились про спільний проект
«Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція
21 вересня, 15:02
Франція вирішила простягнути руку допомоги Італії у боротьбі із міграцією
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
20 вересня, 11:37

Олександр Невзоров

Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Побут і звичаї путінських орків
Побут і звичаї путінських орків
Ердоган принизив Росію
Ердоган принизив Росію
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Смерть доньки Дугіна: путіністи зрозуміли, що банкет закінчується
Смерть доньки Дугіна: путіністи зрозуміли, що банкет закінчується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
56K
Україну сколихнув землетрус
37K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
27K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
6249
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
5489
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту