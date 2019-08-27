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    Думки вголос

    Перші 100 днів Зеленського: за отриману влади президенту доведеться відповісти особисто

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    • Розсилка
    Перші 100 днів Зеленського: за отриману влади президенту доведеться відповісти особисто

    «Ні обіцянок, ні пробачень», або природніший варіант - «Я вам нічєво нє должен»

    Минули перші 100 днів президента Зеленського.

    Програми нема. Законопроєктів нема. Хоча ще до інавгурації заявляли, що все готово. 

    Стратегії щодо війни, реформування ЗСУ й СБУ теж нема. Зате є кумівство, якого вже не мало бути. Є знущання над Конституцією, ексрегіонал Богдан в «офісі» президента і лейтенант-«кварталівець» Баканов на чолі СБУ.

    Є провальна міжнародна політика й імпотентний мінський формат. Є повернення РФ до ПАРЄ, заклики про повернення до G8 і зняття санкцій. 

    Є загравання із Путіним, чергове одностороннє розведення військ і смерті українських захисників.

    Є пенсії ізраїльтянам і вивчення івриту в українських навчальних закладах.

    Є обіцянка зросійщити українську гуманітарну політику, і щастя, що досі жодного реального кроку у цьому напрямі. 

    Є індульгенція олігархам замість справедливого покарання й обіцянка розпродати українську землю та українські держпідприємства.

    Тобто немає нічого нового і є все старе, що шкодило Україні завдяки Порошенку. «Ні обіцянок, ні пробачень», або природніший варіант - «Я вам нічєво нє должен».

    Але «спихнути» провали на Уряд або Парламент уже не вдасться. За отриману повноту влади доведеться відповісти особисто.

    Читайте також: Перші 100 днів президента Зеленського: невдала спроба виконати передвиборчі обіцянки?

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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