Перші 100 днів Зеленського: за отриману влади президенту доведеться відповісти особисто

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

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«Ні обіцянок, ні пробачень», або природніший варіант - «Я вам нічєво нє должен»

Минули перші 100 днів президента Зеленського.



Програми нема. Законопроєктів нема. Хоча ще до інавгурації заявляли, що все готово.



Стратегії щодо війни, реформування ЗСУ й СБУ теж нема. Зате є кумівство, якого вже не мало бути. Є знущання над Конституцією, ексрегіонал Богдан в «офісі» президента і лейтенант-«кварталівець» Баканов на чолі СБУ.



Є провальна міжнародна політика й імпотентний мінський формат. Є повернення РФ до ПАРЄ, заклики про повернення до G8 і зняття санкцій.



Є загравання із Путіним, чергове одностороннє розведення військ і смерті українських захисників.



Є пенсії ізраїльтянам і вивчення івриту в українських навчальних закладах.



Є обіцянка зросійщити українську гуманітарну політику, і щастя, що досі жодного реального кроку у цьому напрямі.



Є індульгенція олігархам замість справедливого покарання й обіцянка розпродати українську землю та українські держпідприємства.



Тобто немає нічого нового і є все старе, що шкодило Україні завдяки Порошенку. «Ні обіцянок, ні пробачень», або природніший варіант - «Я вам нічєво нє должен».



Але «спихнути» провали на Уряд або Парламент уже не вдасться. За отриману повноту влади доведеться відповісти особисто.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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