Пускаючи в Україну всіляких «сватів» і «докторів албанів», Зеленський підіграє агресору

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

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Московський актор Володимир Машков

Поки Зеленський «зійдеться з Путіним десь посередині», що обіцяє вже цілий рік, у нас держави не стане

Для всіх, хто кричить, що мистецтво — поза політикою.

Московський актор Володимир Машков запропонував внести зміни до конституції РФ — заборонити відчуження «вітчизняних» територій і ведення переговорів із цього приводу. Це, мовляв, не дозволить наступникам Путіна віддати Крим Україні. Путін «ідею», звісно ж, підтримав.

Це, нагадаю, той самий Машков, який відкрито підтримав московську агресію проти України у 2014-му. Який був довіреною особою Путіна на виборах у 2018-му. І якого обрали на головну роль у фільмі «Вниз» (за гроші федерального бюджету РФ у 2019-му його мала знімати компанія «Green films», що через кіпрську «Green Family LTD» належала Володимиру Зеленському). Після цього хтось ще заявить, ніби буває щось «поза політикою»? Казав і не втомлюсь повторювати: ворог не має професії! Пускаючи в Україну всіляких «сватів» і «докторів албанів», Зеленський підіграє агресору. Поки він «зійдеться з Путіним десь посередині», що обіцяє вже цілий рік, у нас держави не стане.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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