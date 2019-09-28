Зеленський може перетворитися у хлопчика для биття в нормандській четвірці

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Виглядає так, наче нова влада знімає новий сезон «Слуги народу». Але велика політика - це не кіно

Зеленський вперше взяв участь у Генеральній асамблеї ООН і нарешті зустрівся із Трампом. У вже звичному для нього ключі - в неоднозначності.

З одного боку заявив про московську агресію, підтвердив курс на повернення Донбасу і Криму та запросив Трампа до Нормандського формату. З іншого - обіцяв Лаврову продовжити капітулянтську лінію попереднього президента через Мінські угоди й заявив, що наступна зустріч четвірки відбудеться таки без США. І при цьому, сам того не бажаючи, поставив під загрозу існування Нормандського формату, необережно критикуючи європейських партнерів у щойно оприлюдненій розмові із Трампом.

Які наслідки нам це обіцяє? Зеленський може перетворитися у хлопчика для биття в нормандській четвірці, де лояльність Макрона і Меркель до України може значно послабитись.

Разом з тим, встрягання української влади у внутрішньополітичні «розбірки» США може назавжди відбити бажання тамтешніх політиків співпрацювати із Україною, а в результаті - позбавити нашу державу найбільшого союзника у боротьбі із РФ.

Що мала б робити влада, яка вболіває за Україну й не керується принципом «я вам нічєво нє должен»? Розслідувати корупційні злочини в Україні, зокрема й той, про який просив Трамп. Але не в контексті ставки на ту чи іншу політичну силу. А передусім для наведення порядку всередині України. Розвивати економіку, розбудовувати армію й не чекати, що хтось вирішить проблеми України замість України.

Загалом, виглядає так, наче нова влада знімає новий сезон «Слуги народу». Але велика політика - це не кіно. Там, коли схибиш, не буде наступного дубля. Приклад Порошенка і позиціонування щодо виборів у США в 2016 році на користь демократів, зокрема їхньої кандидатки Хіларі Клінтон, засвідчили, що можна загратися. Особливо, коли сценарії пишуть у чужих столицях.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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