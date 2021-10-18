«Дивна логіка й маніпуляції». Вітренко пішов війною на Тимошенко та її газові заяви

Вітренку не сподобалися закиди не лише Тимошенко, а й інших колег

Керівник «Нафтогазу» назвав заяви Тимошенко «маніпулятивними»

Голова правління «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у п’ятницю побував на ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» і частково прокоментував ситуацію, яка склалася на газовому ринку України напередодні опалювального сезону. Утім, у Вітренка залишилося багато недоказаного, тож він виріши уточнити певні зауваження колег у своєму пості на сторінці у Facebook.

Зокрема керівник «Нафтогазу» спростував слова лідери «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка цитувала екскерівника НАК «Нафтогазу» Отто Ватерландера про те, що ціна газу в Україні становить 1 грн. «Вона (Тимошенко – «Главком») вкотре повторювала неправду, яка пролунала від некомпетентного та ображеного менеджера Нафтогазу, якого звільнили за прогул, що начебто собівартість власного видобутку становить одну гривню за кубометр. Тимошенко таким чином маніпулювала українцями, які хочуть вірити будь-яким аргументам, чому газ має бути дешевшим», – уточнив Вітренко.

Не розділив логіку Юлії Володимирівни щодо інвестицій і назвав її «дивною». «У Тимошенко дивна логіка – приватні компанії не можна змушувати продавати газ по собівартості, оскільки вони інвестували у видобуток, а державну – можна. А що у національної компанії немає інвестицій? Без інвестицій буде постійне падіння видобутку (так зване природне падіння, оскільки газ викачується зі свердловини, там його не безмежний обсяг), – наголосив Вітренко.

Також Вітренко звинуватив Юлію Тимошенко в маніпуляціях через запропонований нею механізм ПСО (покладання спеціальних обов’язків) як якийсь вихід з кризи. « Не зрозуміло, яку проблему вирішить зараз застосування цього механізму, враховуючи, що Нафтогаз і так пропонує постачати газ всім категоріям споживачів. Але зрозуміло, яку проблему це створить, – приховані субсидії тим, хто не може на них претендувати, що зменшить стимули для енергоефективності. І оскільки Тимошенко не сказала, що за ПСО потрібно буде платити компенсацію з державного бюджету, це маніпуляція», – зазначив Вітренко.

Спростував очільник «Нафтогазу» і слова лідери «Батьківщини» щодо розцінок на газ для бюджетних організацій.

«Тимошенко спекулює тим, що нібито попри підписаний меморандум, бюджетні організації отримують газ по 30-40-50 грн. Однак, вона не уточнює, що за такими цінами газ для лікарень і шкіл постачає не Нафтогаз, а інші компанії. Національна компанія гарантує кожній з майже 7500 бюджетних організацій газ за ціною 13,7 грн (без ПДВ та транспортування). Для цього вони мають укласти договори з Нафтогазом», – наголосив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко озвучила, скільки за газ платять місцеві громади.

До слова, Коболєв та Вітренко посварилися в прямому етері.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.