Єпископ церкви Московського патріархату не захотів спільно помолитися за мир і здоров’я України



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Єпископ Дубенський, вікарій Рівненської єпархії УПЦ МП Пимен відмовився брати участь у спільній молитві за мир із представниками всіх конфесій

Священник демонстративно залишив приміщення, де зібралися служителі інших церков

Єпископ Дубенський, вікарій Рівненської єпархії УПЦ МП Пимен відмовився брати участь у спільній молитві за мир із представниками всіх конфесій, зокрема Православної церкви України.

12 березня 2020 року священник демонстративно залишив приміщення Рівненської ОДА, де зібралися інші служителі церков, просто перед молитвою. За його словами, він це зробив, «щоб не порушувати 10 Апостольське правило», розповідає газета Рівне вечірнє.

Того дня у Рівненській обласній державній адміністрації відбулася зустріч усіх очільників церков області для обговорення можливості проведення богослужінь в умовах карантину.

«Нас просили утриматись від масових заходів – не проводити масштабних Хресних ходів чи молебнів за участю великої кількості людей, розповідати про можливі загрози поширення вірусу», – зазначає Пимен.

Після обговорення один із очільників протестантської церкви запропонував спільно помолитись за мир і здоров’я українського народу. Під час молитви були присутні представники протестантських церков та Православної церкви України. Пимен відмовився.

«Я змушений був покинути залу ОДА в цей момент, адже беручи участь у цій молитві, я б порушив 10 Апостольське правило, яке наголошує: «Якщо хто помолиться з відлученими від спілкування церковного, навіть у домі, сам буде відлучений», – прокоментував свій вчинок владика Пимен.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, в УГКЦ через коронавірус проведуть літургію онлайн.

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