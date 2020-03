В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом

Причиною утворення черг стали додаткові медичні огляди людей що повертаються з Європи

У 13 аеропортах США, які працюють на прийом громадян з країн Євросоюзу після закриття кордону, утворилися величезні черги. Час очікування становить близько 6 годин.

Як передає Daily Mail, найгірше ситуація в Міжнародних аеропортах О’Хара в Чикаго і аеропорту Кеннеді JFK (Нью-Йорк).

Пасажири американських рейсів з Європи змушені чекати протягом годин, щоб пройти медичне обстеження. Пасажирів розпитують про історію хвороби та перевіряють наявність симптомів.

Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

«Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту», – заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.

Right now at O’Hare airport in Chicago:



Thousands of people are waiting for hours due to “enhanced #CoronaVirus screening" procedures...



This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7