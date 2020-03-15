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    У світі

    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом

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    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    Фото Daily Mail

    Причиною утворення черг стали додаткові медичні огляди людей що повертаються з Європи

    У 13 аеропортах США, які працюють на прийом громадян з країн Євросоюзу після закриття кордону, утворилися величезні черги. Час очікування становить близько 6 годин.

    Як передає Daily Mail, найгірше ситуація в Міжнародних аеропортах О’Хара в Чикаго і аеропорту Кеннеді JFK (Нью-Йорк).

    Пасажири американських рейсів з Європи змушені чекати протягом годин, щоб пройти медичне обстеження. Пасажирів розпитують про історію хвороби та перевіряють наявність симптомів. 

    Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

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    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом
    В аеропортах США виник хаос і великі черги через заходи боротьби з вірусом

    «Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту», – заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.

    13 березня у штаті Нью-Йорк, США, оголосили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пройшов тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. За словами особистого лікаря Трампа, результат тесту – негативний.

    До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.

    Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

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